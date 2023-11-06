Россиян "перемалывают" батальонами вместе с техникой: детали гигантских потерь РФ

Украинским бойцам удалось уничтожить 77 танков оккупантов РФ за одну неделю боев.

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ВСУ уничтожают оккупантов и технику РФ / Генштаб ВСУ, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Силы обороны Украины с 30 октября по 5 ноября уничтожили более 5 тысяч оккупантов РФ, а также три танковых батальона врага.

Всего за это время было ликвидировано 5160 российских захватчиков, что равносильно 10 батальонам, говорится в сообщении в Telegram Military Media Center.

При этом украинским бойцам удалось уничтожить 77 танков РФ. Кроме того, также уничтожено 154 боевых бронированных машин. Ориентировочно этого количества хватит на 5 мотострелковых батальонов.

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Вместе с тем украинскими воинами также было уничтожено 162 артиллерийские установки (9 артиллерийских дивизионов).

Также защитники Украины сумели за этот период ликвидировать 10 российских ракет и один самолет.

Ранее сообщалось о том, что РФ получила по зубам у Авдеевки: ВСУ уничтожили бригаду оккупантов. Оккупанты несколько раз пытались окружить Авдеевку, но каждый раз ВСУ останавливали их, рассказал президент.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ ярко сожгли десятки оккупантов вместе с техникой. Разведка своевременно заметила движение вражеской колонны и ВСУ нанесли удар по оккупантам.

Ранее сообщалось о том, что рота ВСУ за четыре дня сожгла танковый батальон врага. Россияне на одном из направлений сосредоточили слишком много танков, рассказал Иван Киричевский.

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