Россиян "перемалывают" батальонами вместе с техникой: детали гигантских потерь РФ

Силы обороны Украины с 30 октября по 5 ноября уничтожили более 5 тысяч оккупантов РФ, а также три танковых батальона врага.
Всего за это время было ликвидировано 5160 российских захватчиков, что равносильно 10 батальонам, говорится в сообщении в Telegram Military Media Center.
При этом украинским бойцам удалось уничтожить 77 танков РФ. Кроме того, также уничтожено 154 боевых бронированных машин. Ориентировочно этого количества хватит на 5 мотострелковых батальонов.
Вместе с тем украинскими воинами также было уничтожено 162 артиллерийские установки (9 артиллерийских дивизионов).
Также защитники Украины сумели за этот период ликвидировать 10 российских ракет и один самолет.
Ранее сообщалось о том, что РФ получила по зубам у Авдеевки: ВСУ уничтожили бригаду оккупантов. Оккупанты несколько раз пытались окружить Авдеевку, но каждый раз ВСУ останавливали их, рассказал президент.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ ярко сожгли десятки оккупантов вместе с техникой. Разведка своевременно заметила движение вражеской колонны и ВСУ нанесли удар по оккупантам.
Ранее сообщалось о том, что рота ВСУ за четыре дня сожгла танковый батальон врага. Россияне на одном из направлений сосредоточили слишком много танков, рассказал Иван Киричевский.
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