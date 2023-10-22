Уничтожили 9 бронемашин РФ: ВСУ ярко сожгли десятки оккупантов вместе с техникой

Разведка своевременно заметила движение вражеской колонны и ВСУ нанесли удар по оккупантам.

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ВСУ уничтожили российские танки / Генштаб ВСУ, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

В ходе одного из боев в Донецкой области украинские защитники уничтожили пять танков, четыре боевых машин пехоты и два десятка оккупантов армии ВС РФ.

Как рассказали в командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook, результативными действиями отличились николаевские десантники из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Подчеркивается, что с утра оккупанты пошли на штурм позиций, применив дымовую атаку. При этом разведка ВСУ своевременно заметила движение вражеской колонны, десантники начали бить по ним из артиллерии, говорится в сообщении.

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"Когда враг подошел на необходимое расстояние, в бой вступили противотанкисты. Они точным огнем из противотанковых ракетных комплексов начали сжигать технику оккупантов", — говорится в сообщении.

В командовании ДШВ уточнили, что в бою с российскими захватчиками десантники активно применяли дроны-камикадзе и беспилотные летательные аппараты с устройствами сброса взрывчатки.

Смотрите видео - ВСУ уничтожили бронетехнику РФ на поле боя:

ВСУ уничтожили бронемашины РФ / Скриншот

Ранее сообщалось о том, что рота ВСУ за четыре дня сожгла танковый батальон врага. Россияне на одном из направлений сосредоточили слишком много танков, рассказал Иван Киричевский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что американские супер-танки Abrams уже в Украине. Украине Белый дом пообещал десятки танков Abrams для борьбы с агрессией РФ.

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