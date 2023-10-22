Уничтожили 9 бронемашин РФ: ВСУ ярко сожгли десятки оккупантов вместе с техникой

В ходе одного из боев в Донецкой области украинские защитники уничтожили пять танков, четыре боевых машин пехоты и два десятка оккупантов армии ВС РФ.
Как рассказали в командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook, результативными действиями отличились николаевские десантники из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Подчеркивается, что с утра оккупанты пошли на штурм позиций, применив дымовую атаку. При этом разведка ВСУ своевременно заметила движение вражеской колонны, десантники начали бить по ним из артиллерии, говорится в сообщении.
"Когда враг подошел на необходимое расстояние, в бой вступили противотанкисты. Они точным огнем из противотанковых ракетных комплексов начали сжигать технику оккупантов", — говорится в сообщении.
В командовании ДШВ уточнили, что в бою с российскими захватчиками десантники активно применяли дроны-камикадзе и беспилотные летательные аппараты с устройствами сброса взрывчатки.
Смотрите видео - ВСУ уничтожили бронетехнику РФ на поле боя:
Ранее сообщалось о том, что рота ВСУ за четыре дня сожгла танковый батальон врага. Россияне на одном из направлений сосредоточили слишком много танков, рассказал Иван Киричевский.
Напомним, ранее сообщалось о том, что американские супер-танки Abrams уже в Украине. Украине Белый дом пообещал десятки танков Abrams для борьбы с агрессией РФ.
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