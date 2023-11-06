ВСУ достигли успехов на левом берегу Херсонщины: в ISW раскрыли детали

Украинские силы продвинулись к юго-западному углу солнечной электростанции возле Подстепного и удерживают позиции в домах в Крынках.

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ВСУ достигли успехов на левом берегу Херсонщины / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, УНИАН

Силы обороны Украины продолжали наступательные действия и достигли подтвержденных успехов на левом берегу Херсонской области 5 ноября. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW сообщают, что геолокационные кадры, опубликованные 4 ноября, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись к юго-западному углу солнечной электростанции возле Подстепного (12 км к востоку от города Херсона и 3 км от реки Днепр).

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 4 ноября, подтверждают, что украинские силы удерживают позиции в домах в Крынках (30 км к востоку от города Херсона и 2 км от реки Днепр).

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Российский военный блогер утверждал, что позиционные бои идут в Крынках и вдоль линии Песчановка-Пойма (10 км к востоку от Херсона и 4 км от р. Днепр).

Тем временем в Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия к югу от Бахмута и в Мелитополе (Запорожская область).

Геолокационные кадры указывают на то, что украинские войска осуществили ограниченное продвижение к западу от Вербового (10 км к востоку от Работино на западе Запорожской области), а также на восточном берегу Херсонской области вблизи Подстепного (12 км к востоку от города Херсона и 3 км от Днепра) и в Крынках (30 км к востоку от г. Херсона и 2 км от р. Днепр).

Ситуация на Херсонщине - последние новости

1 ноября сообщалось, что украинские военные продолжают удерживать позиции в Крынках и вблизи Антоновского шоссе, а также железнодорожных мостов. Также ВСУ пытались прорвать российскую оборону в районе Песчановки и Поймы в Херсонской области.

4 ноября пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты не прекращают артиллерийских обстрелов по правобережной части Херсонской области. Вооруженные силы Украины отвечают на это, пытаясь оттеснить врага подальше от реки Днепр и тем самым уменьшить удары россиян по мирному населению.

Гуменюк также отметила, что Силы обороны Украины пытаются вести боевые действия максимально эффективно для тех участков фронта, где это уместно. Впрочем, говорить о физическом и географическом продвижении на левом берегу Херсонской области еще рано.

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