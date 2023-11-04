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ВСУ продолжают выбивать оккупантов из левобережья Херсонщины - Гуменюк

Руслана Заклинская
4 ноября 2023, 13:40
Россияне прячутся за гражданскими украинцами, чтобы уменьшить собственные потери.
ВСУ продолжают выбивать оккупантов из левобережья Херсонщины - Гуменюк
ВСУ продолжают уничтожать мощности российской армии на левобережье Херсонщины / коллаж: Главред, фото: Facebook Наталья Гуменюк, Генеральный штаб ВСУ

Оккупанты не прекращают артиллерийских обстрелов по правобережной части Херсонской области. Вооруженные силы Украины отвечают на это, пытаясь оттеснить врага подальше от реки Днепр и тем самым уменьшить удары россиян по мирному населению. Об этом сообщила пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны "Юг", Наталья Гуменюк, в эфире телеканала Freedom.

"Враг не прекращает артиллерийских обстрелов, и на это мало что может повлиять. Хотя Силы обороны Украины продолжают мощную контрбатарейную работу и стараются выбивать позиции противника как можно дальше, дистанцировать их от среза воды. Чем дальше они будут находиться на левом берегу Херсонской области, тем сложнее им будет достигать и правого берега", - сказала Наталья Гуменюк.

Несмотря на постоянные обстрелы, ВСУ активно уничтожают вражеские мощности на левом берегу Днепра в Херсонской области. По ее словам, в течение последних суток было уничтожено 22 оккупанта, 8 крупнокалиберных пушек, 8 единиц авто - и бронетехники, а также БПЛА типа "Ланцет".

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Пресс-секретарь подчеркнула, что российские оккупанты используют гражданских как живой щит, поэтому ВСУ должны быть очень точными при нанесении ударов.

В то же время Гуменюк отметила, что сегодня еще рано говорить о плацдарме ВСУ на левом берегу Херсонщины, поскольку продолжается важная работа.

"Это такое преждевременное понимание ситуации. Сегодня мы продолжаем боевую работу по выбиванию врага - это контрбатарейная работа, артиллерия, использование дронов", - добавила пресс-секретарь.

В общем, комплексная боевая работа ВСУ позволяет отбрасывать врага на разных участках фронта на юго-востоке Украины на разные дистанции, в зависимости от географических особенностей левого берега Днепра.

Ситуация на Херсонщине

Напомним, Вооруженные силы Украины продолжают активно разрушать огневые позиции оккупантов на территории оккупированной части Херсонщины, заставляя их искать новые места для закрепления. Оккупанты также вынуждены активно перемещать свои войска на части оккупированной Херсонщины из-за недостатков в их системе противовоздушной обороны.

Также 1 ноября, российская армия сбросила две авиабомбы на детский сад в Бериславском районе Херсонщины. На счастье, обошлось без жертв, однако заведение образования полностью разрушено.

Кроме этого, ВСУ продолжают удерживать свои позиции и ведут атаки на левом берегу Херсонской области, в частности в районах поймы, Песчановки и Крынки. Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские военные сохраняют свои позиции в Крынках, усиливая их. Российские оккупанты активно используют авиационные удары и термобарическую артиллерию.

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война в Украине ВСУ Херсонская область война России и Украины
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