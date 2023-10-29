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Обманул всех и сбежал: новый поворот в истории украденного из Херсона енота

Юрий Берендий
29 октября 2023, 16:19
Украденного во время побега россиян из Херсона енота - похитили снова. Как отмечается, один из воров обманул других и исчез со всеми деньгами и животным.
Энот
Стала известна судьба похищенного Херсонского енота / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, facebook.com/Mikokuk

В прошлом году, во время побега из Херсона, российские оккупанты разграбили город, россияне даже похитили енота из местного зоопарка. К тому же они этой кражей безумно гордились, радостно рассказывая о ней в соцсетях. Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

От имени животного вели отдельный Telegram-канал под названием "Энот из Херсона", который использовался для сбора средств от доверчивых лиц. Сначала ничего плохого не предвиделось, но потом случилось чрезвычайное происшествие: один из воров обманул других и скрылся с енотом, собрал все средства с банковской карты и сбежал.

"Представляете? Вор оказался вором! Вор у вора енота украл! Немыслимо ... теперь Z-паблики бессильно трясут кулаками и делят краденого енота, выясняя, кто же из них предатель. Воистину, нет ничего жалче и карикатурнее, чем русский Z-Патриот. Хоть бери да кинокомедию снимай. Ни один Голливуд такого сценария не напишет", – добавил журналист.

видео дня

  • Похищенного из Херсонского зоопарка енота - похитили снова
    Похищенного из Херсонского зоопарка енота - похитили снова Скриншот
  • Похищенного из Херсонского зоопарка енота - похитили снова
    Похищенного из Херсонского зоопарка енота - похитили снова Скриншот
  • Похищенного из Херсонского зоопарка енота - похитили снова
    Похищенного из Херсонского зоопарка енота - похитили снова Скриншот
  • Похищенного из Херсонского зоопарка енота - похитили снова
    Похищенного из Херсонского зоопарка енота - похитили снова Скриншот

Владельцы канала объявили, что проект под названием "Енот из Херсона" по их словам, "прекращает свое существование". Также, заявлено, что животное вывезли из зоны проведения так называемой "спецоперации". Нынешнее местонахождение енота остается неизвестным.

Так называемая "военкор", Анна Долгарева, назвала похищение енота одной из лучших новостей, которые произошли в ноябре 2022 года. Она не пропустила информацию об этом инциденте, по ее словам, "человек, похитивший енота, Роман, не является его владельцем".

"Роман просто торговал лицом с ним в кадре. Настоящих хозяев, с которыми и жил Херси, я прекрасно знаю", – написала она.

Кто такой Денис Казанский

Денис Казанский-уроженец Донецка, украинский блогер, политический обозреватель и журналист. Вынужденный переселенец в связи с войной на Донбассе. Автор книг о Донбассе: "Черная лихорадка", " как Украина теряла Донбасс". Один из представителей Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В 2017 году вошел в Топ-20 политических блогеров Украины в Facebook по рейтингу Эспрессо TV, пишет Википедия. Ведет популяный youtube-канал.

История енота из Херсона

13 ноября 2022 года основатель движения UAnimals Александр Тодорчук заявил, что енота из зоопарка Херсона украло российское командование. По его словам, в аннексированный Крым оккупанты вывезли большую часть коллекции зоопарка: от ламы и волка до осла и белок. В Сети появилось соответствующее видео.

Позже оккупанты создали пропагандистский Telegram-канал для енота, которого они украли из Херсонского зоопарка во время побега от ВСУ. Животное жило с русскими захватчиками в окопах, его назвали Херсон. Оккупанты цинично заявляли, что спасли еноту жизнь.

После этого, российские оккупанты продолжали использовать для распространения своей пропаганды енота которого они украли в Херсонском зоопарке во время побега из города. Захватчики "засчитали" животное в Мелитопольский государственный университет.

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война в Украине новости Херсона енот
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