Оштрафуют и граждан, и бизнес: в Раде появился законопроект о комендантском часе

В Верховной Раде появился законопроект о привлечении к административной ответственности нарушителей комендантского часа. Если документ будет принят, граждан будут штрафовать на сумму от 8 500 до 17 000 грн, а бизнес от 51 000 до 102 000 грн.
Как сообщили в Комитете по вопросам правоохранительной деятельности, законопроект согласован с Национальной полицией и Министерством внутренних дел в целом.
В частности, депутаты предлагают установить штрафы для граждан в размере от 8 500 до 17 000 гривен и для бизнеса на сумму от 51 000 до 102 000 гривен за нарушение комендантского часа.
Как известно, во время комендантского часа, который установлен властями в связи с полномасштабной войной агрессора России против Украины, всем, кроме правоохранителей и военных, запрещено передвигаться транспортом или пешком.
Штрафы за ночные вечеринки
Представитель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Владимир Арешонков в начале октября заявил, что в Украине хотят наказывать за ночные вечеринки. По его словам, может появиться уголовная ответственность для владельцев заведений, которые работают в комендантский час.
"Наш комитет правоохранительной деятельности нарабатывает изменения в законодательство. Мы планируем установить уголовную ответственность за нарушение. Это значит, что не только штрафные санкции будут применяться, но и, соответственно, более жесткое наказание", - говорил депутат.
Арешонков подчеркивал, что привлечение к ответственности посетителей таких заведений не предусмотрено.
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