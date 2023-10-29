Бойцы ВСУ мощно разбили колонну войск РФ, которая шла на прорыв в Донецкой области

Артиллерия четырех бригад Сил обороны Украины остановила продвижение колонны российских оккупантов вблизи села Красногоровка в Донецкой области.

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ВСУ нанесли сокрушительные удары артиллерией по колонне российских оккупантов на Донетчине / Скриншот видео Сухопутные войска Украины

Армия Украины усилиями артиллерии четырех бригад разнесла колонну оккупационных войск агрессора России, которая пыталась прорвать оборону вблизи села Красногоровка Донецкой области. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Пресс-служба Сухопутных войск опубликовала видео, на котором показано, как российская военная техника направляется в сторону украинских войск вблизи села Красногоровка.

ВСУ нанесли удары по вражеской колонне и остановили ее продвижение.

видео дня

"Благодаря слаженным действиям удалось разбить колонну окупантов, которые пытались прорвать нашу оборону возле села Красногоровка. Работает артиллерия 31 ОМБр, 110 ОМБр, 116 ОБрТрО и Отдельной президентской бригады имени гетьмана Богдана Хмельницкого", - подчеркивается в сообщении.

Бойцы ВСУ разнесли российскую военную колонну в Донецкой области:

Кадры ударов ВСУ по колонне российских оккупантов вблизи Красногоровки / Скриншот Главред

Ситуация на Донбассе

Войска РФ пытаются окружить Авдеевку, ВСУ продвигаются под Бахмутом, сообщили в Генеральном штабе украинской армии. Оккупанты атаковали в районах Керамика, Новокалинового, Степного, Авдеевки, Тоненького и опытного, но безуспешно.

Войска РФ пытаются окружить еще один город на Донбассе, сказал военнослужащий Александр Войтко. По его словам, российские оккупанты пытаются взять в кольцо Угледар и заставить украинские войска покинуть город. ВСУ отбивают вражеские атаки.

Путин использовал ситуацию в Израиле, Россия хочет перехватить инициативу на поле боя в Украине до зимы, написали журналисты The Times. Американцы считают, что оккупанты усилят свои наступательные действия в районе Авдеевки, под Купянском и на юге.

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