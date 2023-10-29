Путин использовал ситуацию в Израиле, РФ хочет перехватить инициативу – The Times

В ситуации, когда внимание Западного мира приковано к конфликту Израиля и террористов ХАМАС, Россия пытается усилить свои атаки на фронте в Украине. Российские оккупанты будут пытаться вернуть инициативу на поле боя до зимы. Захватчики сосредоточились на Авдеевском и Купянском направлениях.
В материале The Times со ссылкой на бывшего британского солдата Масера Гиффорда, который воюет за Украину, говорится о том, что последние три недели на поле боя были тяжелыми для ВСУ.
Как полагают журналисты, Путин рассчитывает, что пока все внимание Запада приковано к операциям Израиля против боевиков ХАМАС, российские оккупанты попытаются вернуть инициативу на фронте. Москва предполагает, что ее войска способны это сделать до зимы.
Оккупанты сконцентрировались на атаках на Авдеевском и Купянском направлениях.
"В условиях, когда американское оружие и внимание Запада внезапно переключились на Ближний Восток, Россия бросила больше людей и техники на ожесточенные наступления на северо-востоке Донбасса, в направлении Купянска, на юго-востоке Донбасса, в Авдеевке, и на Запорожье, к северу от Токмака, чтобы остановить продвижение украинских войск на юг", - указано в статье.
Война России против Украины
Войска РФ пытаются окружить Авдеевку, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Украинские войска отбивают атаки. Силы обороны продвигаются под Бахмутом и на Мелитопольском направлении.
Войска РФ пытаются окружить еще один город на Донбассе – речь идет об Угледаре Донецкой области. Как рассказал военный Александр Войтко, оккупанты пытаются заставить ВСУ покинуть город, но безуспешно.
Майор ВСУ Алексей Гетьман раскрыл планы России до 1 января. В интервью Главреду он сказал, что российские оккупанты хотят до первого дня нового года оккупировать все районы Донецкой и Луганской областей. Оккупанты зимой усилят свои наступательные операции.
Другие новости:
- В наступление на Авдеевку попрут маршевые батальоны
- РФ несет большие потери возле Авдеевки: как это повлияет на ситуацию на фронте - ISW
- "ВСУ надо продержаться в Авдеевке несколько недель": Свитан спрогнозировал провал РФ