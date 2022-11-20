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Животное живет в окопах: оккупанты показали енота, украденного во время бегства из Херсона

20 ноября 2022, 08:49

Российские захватчики цинично заявляют, что спасли еноту жизнь, и утверждают, что никому его не отдадут. Животному создали пропагандистский Telegram-канал.

Оккупанты украли енота из зоопарка Херсона
Оккупанты украли енота из зоопарка Херсона / Фото Telegram

Российские оккупанты создали пропагандистский Telegram-канал для енота, которого они украли из херсонского зоопарка во время побега от Вооруженных сил Украины. Животное живет с российскими захватчиками в окопах, его назвали Херсон.

Оккупанты цинично заявляют, что спасли еноту жизнь.

"Енота никто из Херсона не крал. Мы с подразделением отходили и увидели, что животное голодное, просто брошенное и никому ненужное", – заявили они.

"И вот он в расположении ВДВ, ходит по ночам в разведку (ведь видит лучше любого тепловизора), и спит в подсумке для сброса магазинов. Питается свежей рыбой от местных рыбаков, оставляя её головы в спальниках парней, а ещё — орешками, курицей и виноградом. Енота мы никому не отдадим. Енот останется с нами", - заявил один из российских военных.

Енот из Херсона
​ Оккупанты цинично заявляют, что спасли еноту жизнь / Фото Telegram

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Отметим, 13 ноября основатель движения UAnimals Александр Тодорчук заявил, что енота из зоопарка Херсона украло российское командование. По его словам, в аннексированный Крым оккупанты вывезли большую часть коллекции зоопарка: от ламы и волка до осла и белок. В Сети появилось соответствующее видео.

Позже сеть взорвалась мемами на кражу оккупантами животных из Херсона.

Директор парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка", крымский бизнесмен Олег Зубков заявил, что это он с командой вывозили животных из Херсона. Он готов вернуть их, как только "власти Херсона" будут готовы восстановить местный зоопарк.

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