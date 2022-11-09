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"Это просто постановка": в ВСУ объяснили, зачем Кремлю громкие заявления о выходе из Херсона

9 ноября 2022, 21:33

Российские оккупанты пытаются создать ложное впечатление об истинных намерениях.

Российские военные, ВСУ, Наталья Гуменюк
В ВСУ объяснили, зачем Кремлю громкие заявления о выходе из Херсона/ Reuters, скрин

На сегодня говорить об освобождении Херсона еще рано. Громкие заявления России о том, что войска РФ якобы покинут Херсон и правобережье Херсонщины и перейдут на левый берег Днепра могут быть "постановочным шоу" и информационно-психологической операцией.

Об этом заявила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире российского телеканала "Дождь". Также эти заявления могут быть попыткой России "сохранить лицо".

"То, что сейчас заявляется, – это попытка создать определенное впечатление, что сохраняются жизни солдат, будет сохраняться мирное население, и очередная демонизация Вооруженных сил Украины... Постановочное шоу с провозглашением таких серьезных и тяжелых решений – это давно понятный метод оправдания себя", – говорит Гуменюк.

Также она отметила, что если бы это была настоящая военная операция, которую должны были бы провести оккупанты, то она требовала бы режима информационной тишины.

В РФ объявили об отводе войск РФ из Херсона

В среду, 9 ноября, глава оккупационного Министерства обороны России Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска из Херсона и правобережной части Херсонщины. Такое решение страны-агрессора Шойгу объявил после доклада командующего войсками РФ в Украине Сергея Суровикина, который сказал, что оккупанты не в состоянии обеспечивать свои силы в Херсоне и на правобережье Херсонщины.

Однако советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина освобождает свои территории, опираясь на сведения разведки, а не на срежиссированные телевизионные заявления. Киев не видит признаков того, что Россия оставляет оккупированный Херсон без боя. В городе остается значительная часть вражеской группировки, стягиваются дополнительные резервы.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отреагировал на заявления РФ об отводе оккупационных войск из Херсона на левый берег Днепра. По словам генсека, НАТО знакомо с таким заявлениями, однако будет ждать, чтобы увидеть, что будет происходить дальше.

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