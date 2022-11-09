'Будем ждать': в НАТО отреагировали на заявление РФ о выходе из Херсона

По словам Столтенберга, с выводами еще нужно повременить.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отреагировал на заявления российской стороны об отводе оккупационных войск из Херсона на левый берег Днепра.
По словам генсека, НАТО знакомо с таким заявлениями, однако будет ждать, чтобы увидеть, что будет происходить дальше. Об этом он сказал на брифинге во время визита в Великобританию.
"Мы слышали заявления, но мы, конечно, будем ждать, чтобы увидеть, что действительно будет происходить на земле", – заявил Столтенберг.
Он напомнил, что российские захватчики сначала вышли из северной части Украины и части Харьковской области. Теперь защитники Украины постепенно выбивают врагов из Херсонщины.
В РФ объявили об отводе войск РФ из Херсона
В среду, 9 ноября, глава оккупационного Министерства обороны России Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска из Херсона и правобережной части Херсонщины.
Такое решение страны-агрессора Шойгу объявил после доклада командующего войсками РФ в Украине Сергея Суровикина, который сказал, что оккупанты не в состоянии обеспечивать свои силы в Херсоне и на правобережье Херсонщины.
Однако советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украина освобождает свои территории, опираясь на сведения разведки, а не на срежиссированные телевизионные заявления. Киев не видит признаков того, что Россия оставляет оккупированный Херсон без боя. В городе остается значительная часть вражеской группировки, стягиваются дополнительные резервы.
Читайте также:
- Путин собирается передать власть еще в этом году: аналитик назвал имя избранного кандидата
- "РФ пытается заставить Украину вести переговоры": в разведке объяснили коварные методы Кремля
- От авто остались одни колеса: появились фото с места ДТП, где погиб Стремоусов