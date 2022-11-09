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"Будем ждать": в НАТО отреагировали на заявление РФ о выходе из Херсона

9 ноября 2022, 19:37

По словам Столтенберга, с выводами еще нужно повременить.

'Будем ждать': в НАТО отреагировали на заявление РФ о выходе из Херсона
В НАТО отреагировали на заявление РФ о выходе из Херсона/ Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отреагировал на заявления российской стороны об отводе оккупационных войск из Херсона на левый берег Днепра.

По словам генсека, НАТО знакомо с таким заявлениями, однако будет ждать, чтобы увидеть, что будет происходить дальше. Об этом он сказал на брифинге во время визита в Великобританию.

"Мы слышали заявления, но мы, конечно, будем ждать, чтобы увидеть, что действительно будет происходить на земле", – заявил Столтенберг.

Он напомнил, что российские захватчики сначала вышли из северной части Украины и части Харьковской области. Теперь защитники Украины постепенно выбивают врагов из Херсонщины.

В РФ объявили об отводе войск РФ из Херсона

В среду, 9 ноября, глава оккупационного Министерства обороны России Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска из Херсона и правобережной части Херсонщины.

Такое решение страны-агрессора Шойгу объявил после доклада командующего войсками РФ в Украине Сергея Суровикина, который сказал, что оккупанты не в состоянии обеспечивать свои силы в Херсоне и на правобережье Херсонщины.

Однако советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украина освобождает свои территории, опираясь на сведения разведки, а не на срежиссированные телевизионные заявления. Киев не видит признаков того, что Россия оставляет оккупированный Херсон без боя. В городе остается значительная часть вражеской группировки, стягиваются дополнительные резервы.

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