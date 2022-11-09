От авто остались одни колеса: появились фото с места ДТП, где погиб Стремоусов

Стремоусов / t.me/oleksiihoncharenko, скриншот

Сегодня, 9 ноября, погиб коллаборант Кирилл Стремоусов. Как сообщают российские медиа, он погиб в ДТП.

По данным некоторых российских пропагандистов, это произошло неподалеку Геническа.

Отмечается, что в последние несколько месяцев Кирилл Стремоусов передвигался на черном бронированном Мерседесе в качестве пассажира.

Как сообщают росСМИ, виновником ДТП, в котором погиб "заместитель губернатора" Херсонской области Кирилл Стремоусов, предположительно, стал водитель грузовика, который совершил опасны маневр.

"Водитель Стремоусова не справился с управлением, когда пытался избежать столкновения с грузовиком на развязке", - сообщают российские медиа.

ДТП Стремоусов / t.me/oleksiihoncharenko

ДТП со Стремоусовым / t.me/oleksiihoncharenko

Что известно о Стремоусове

После захвата Херсона Стремоусова назначили в "Комитет спасения Херсона", а позже заместителем председателя "Военно-гражданской админитрсации Херсонской области".

После проведения фейкового референдума агент ФСБ начал называть себя вице-губернатором Херсонщины.

Как пишет Антон Геращенко, убить Стремоусова могли свои, заметая следы и ликвидировав одного из плохо управляемых пропагандистов, которого давно уже понесло.

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