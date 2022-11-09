Агитатор, православный фанатик и многодетный отец: биография херсонского коллаборанта Стремоусова

Биография херсонского коллаборанта Стремоусова / коллаж фото VGA_Kherson / Telegram и скриншот из видео

Биография Стремоусова

Кирилл Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в поселке Гольмовский. Этот населенный пункт находится в городской черте Горловки, что на Донетчине (сейчас он временно оккупирован боевиками "ДНР".

Высшее образование получил в Тернопольской академии народного хозяйства. И впервые стал известен как работник рыбной инспекции на Херсонщине.

Затем занялся частным бизнесом и учредил фирму "Вега". И несколько лет торговал продовольствием и промышлял выловом рыбы.

В 2009 году Стремоусов открыл так называемое информагентство "Таврия-ньюс". И стал называть себя журналистом. Хотя по большей скорее работал агитатором-горлопаном и регулярно устраивал скандалы по поводу якобы ущемления русского языка властями Украины. Это все быстро подхватывалось российскими пропагандистскими СМИ.

Участвовал Стремоусов и в рейдерских скандалах. В частности, ему приписывают такой эпизод ‒ в 2010 году он якобы обманом заставил профсоюз местного завода им. Петровского захватить власть на этом предприятии.

В 2013 году Стремоусов организовывал якобы спортивные мероприяттия по названием "русские пробежки". А затем попытался добиться популярности в украинскх СМИ под личиной путешественника.

Параллельно Стремоусов был активистом полулегальной общественной организации "Концепция общественной безопасности". Ее участники в Херсоне участвовали в местных антимайданах и регулярно избивали проевропейски настроенных жителей города. Более того, в декабре 2013 года он учредил открыл ОО "За президента" ‒ явно имея ввиду Януковича.

В 2016 году местные общественники особо отмечали рост активности пророссийских сил на Херсонщине. И именно тогда Стремоусов создал еще одну "мутную" ОО "Украинский центр экологической самообороны".

В 2017 году он лично участвовал в драке в горсовете Херсона, избивая полицейского. В 2018 году стрелял и ранил из травматического оружия охранника платного пляжа. И, в конечном итоге, напал на сотрудников СБУ, которые везли под конвоем "депутата" Евпаторийского горсовета временного оккупированного Крыма Сергея Осьминина.

В том же 2018 году Стремоусов неожиданно возглавил Херсонскую горорганизацию Социалистической партии Украины. Но уже в 2019-м был исключен ‒ скорее всего за атаку на редакцию городской газеты "Новый день" (причем с перестрелкой).

Летом Стремоусов баллотировался по одномандатному округу в Верховную Раду, но потерпел мощное фиаско ‒ набрал всего лишь 1,74% голосов.

После начала эпидемии коронавируса Covid-19 Стремоусов немного стал известен как антиваксер и параллельно пытался подрывать доверие херсонцев к действиям властей по борьбе с этой инфекцией.

В 2020 году Стремоусов совершил новое нападение на работников СМИ – в этот раз на работника портала "Вгору" Дмитрия Багненко. Летом в Стремоусову с обысками приходили сотрудники СБУ ‒ в рамках расследования дела о сети агентов ФСБ на Херсонщине. Правда, затем дело заглохло.

Стремоусов еще принимал участие в выборах мэра Херсона ‒ но вновь потерпел сокрушительное поражение.

В 2021 году Стремоусов затаился и не давал о себе знать. И вновь вынырнул уже после начала оккупации Херсона русскими войсками ‒ уже 16 марта 2022 года как "руководитель комитета спасения Херсонской области "За мир и порядок"". И категорически поддержал все зверства оккупантов.

Позднее русские оформили его коллаборантство и назначили "руководителем военно-гражданской администрации Херсонской области".

Кроме того, в последние годы Стремоусов выпячивал себя как православного верующего. У него пятеро детей и его нынешняя супруга сейчас беременна шестым ребенком.