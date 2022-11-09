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Скандальный коллаборант Кирилл Стремоусов погиб: все подробности

9 ноября 2022, 15:13

В Сети сообщают, что Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Официально его гибель подтвердили.

Кирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов / скриншот

Днем, 9 ноября, появилась информация о гибели коллаборанта Кирилла Стремоусова.

Как сообщают росСМИ, что "замгубернатора" Херсонской области Стремоусов якобы погиб в ДТП.

"Заместитель главы администрации Херсонской области погиб в ДТП", - пишут в Telegram российские СМИ.

Стремоусов

Отметим, как именно это произошло – пока неизвестно.

При этом замруководителя Военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что Стремоусов действительно погиб.

Погиб Стремоусов

Официального доказательства смерти Стремоусова пока нет. Информацию о гибели коллаборанта распространили росСМИ без фото или видео доказательств.

Стоит отметить, что еще утром, 9 ноября, Стремоусов опубликовал в своих соцсетях видео, где рассказывал о ситуации в оккупированном Херсоне.

Стремоусов
Стремоусов утром 9 ноября / скриншот

Что заявлял Стремоусов

Накануне, 8 ноября, Херсонский коллаборационист Кирилл Стремоусов в панике заявил, что уже в ближайшие дни на жителей Херсона ждет "развязка событий".

Он утверждал, что на фоне якобы наблюдается затишье, но потом неожиданно добавил, что для оккупантов все сложится не так просто.

Российские военные готовятся к "любым решениям, даже самым сложным".

В сентябре СБУ и Офис генпрокурора сообщили Стремоусову о подозрении в коллаборционизме.

Правоохранители установили, что он он при поддержке вооруженных формирований РФ и представителей государства-агрессора провел ряд мер по подготовке и организации проведения незаконного референдума.

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