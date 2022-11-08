В Херсоне скоро произойдет 'развязка событий': коллаборант Стремоусов сделал странное заявление

Стремоусов анонсировал решение событий в Херсоне / скриншот

Херсонский коллаборационист Кирилл Стремоусов в панике заявил, что уже в ближайшие дни на жителей Херсона ждет "развязка событий". Об этом он заявил в своем обращении.

Он утверждает, что на фоне якобы наблюдается затишье, но потом неожиданно добавил, что для оккупантов все сложится не так просто.

Российские военные готовятся к"любым решениям, даже самым сложным".

Еще 18 октября командующий российских войск в Украине Сергей Суровикин назвал ситуацию на Херсонщине "непростой". Он не исключил, что командование может прийти "непростые решения" по Херсону.

Стремоусов удивил неожиданным заявлением / скриншот

Ситуация в Херсоне

5 ноября стало известно, что оккупанты сбежали из здания Херсонской областной государственной администрации, которая находится в захваченном ими Херсоне. Из помещения они украли все ценные вещи, оставив только пустой шкаф, коробки и много мусора.

3 ноября в Херсоне со здания ОГА пропал флаг РФ. Также триколор сняли и с одного из блокпостов в городе.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что захватчики могут планировать провокации и готовятся к наступлению украинских войск на оккупированный Херсон.

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