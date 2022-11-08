Будут бежать на правый берег: возле Херсона оккупанты накапливают плавсредства - фото со спутника

С 16 октября по 5 ноября враг скопил значительно большее количество плавсредств, которое он может в дальнейшем использовать для переброски живой силы.
Российские оккупационные войска накапливают большое количество плавающих средств возле временно оккупированного Херсона. Их могут использовать для транспортировки солдат.
Соответствующие спутниковые снимки опубликовал в Twitter OSINT-аналитик Дэвид Хелмс.
На фото изображен 5-й затон. Как свидетельствуют снимки, за последние две недели – с 16 октября по 5 ноября – враг скопил значительно большее количество плавсредств, которое он может в дальнейшем использовать для переброски живой силы на правый берег Днепра.
Ранее OSINT-аналитик Бенджамин Питтет заявил, что россияне тщательно готовятся к масштабным военным столкновениям с ВСУ. Новые оборонительные линии должны помочь армии РФ улучшить свое положение на фронте.
"Россия готовится потерять город Херсон и весь левый берег Днепра. Сейчас они готовятся к обороне правого берега реки", - написал аналитик.
Ситуация в Херсоне
5 ноября стало известно, что оккупанты сбежали из здания Херсонской областной государственной администрации, которая находится в захваченном ими Херсоне. Из помещения они украли все ценные вещи, оставив только пустой шкаф, коробки и много мусора.
3 ноября в Херсоне со здания ОГА пропал флаг РФ. Также триколор сняли и с одного из блокпостов в городе.
Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что захватчики могут планировать провокации и готовятся к наступлению украинских войск на оккупированный Херсон.
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