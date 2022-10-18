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Коллаборант Стремоусов задумал присоединить мир к России и прочитал об этом стих

18 октября 2022, 08:28

Гауляйтер Херсонской области Кирилл Стремоусов побредил о том, что "скоро по всей планете Земля пройдут народные референдумы воссоединения с Россией".

Кирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов объявил весь мир "русским" / скриншот

Гауляйтер Херсона Кирилл Стремоусов, который не раз отличался неадекватными заявлениями, выдал новую порцию нелепостей. Коллаборант зачитал стихотворение, в котором говорилось о том, что все города мира – это якобы его "родина Россия".

Видео Стемоусов опбуликовал в своем Telegram-канале. На кадрах гауляйтер воодушевленно читает стихотворение, а за спиной у него мелькают фотографии разных городов мира - Вены, Вашингтона, Праги, Варшавы и других.

"Уже скоро по всей планете Земля пройдут народные референдумы воссоединения с Россией. И это, братцы, не фантастика – это реальность туманной Андромеды", – написал коллаборант в комментарии к видео.

В тексте стихотворения, которое читает Стремоусов, говорится:

"Вижу горы и долины, вижу реки и поля – это русское приволье, это родина моя. Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест – это русская держава, сколько здесь любимых мест. Вижу пагоды в Шри Ланке и Корею, и Китай, где бы я ни ехал в танке, всюду мой любимый край. Вижу речку Амазонку, крокодилов вижу я, это русская сторонка, это родина моя. Недалече пирамиды, Нил течет богат водой, омывает русский берег, Русь моя, горжусь тобой. Вижу Вашингтон в долине, Даллас вижу и Техас, как приятно здесь в России выпить вкусный русский квас".

Кирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов увлекся "поэзией" / скриншот

Справка. Галактика Андромеды (Туманность Андромеды) — спиральная галактика, наблюдаемая в созвездии Андромеды. Её диаметр больше, чем у нашей Галактики, и она содержит в несколько раз больше звёзд, чем Млечный Путь. Это самая близкая к нам и самая большая из известных спиральная галактика. Луч света идёт от неё до Земли около двух миллионов световых лет.

Как сообщал Главред, ранее Стремоусов опозорился во время одного из мероприятий. Выступая перед присутствующими в Голой Пристани, он решил блеснуть интеллектом и произнес длинную тираду о предназначении коллаборантов на юге Украины. Однако, не придумав ничего лучше, Стремоусов назвал себе подобных "промежностью" и принялся цитировать песню недвузначного содержания с сомнительным текстом.

Тем временем в Херсонской области фото коллаборанта Кирилла Стремоусова разместили на туалетной бумаге. Так местные жители временно оккупированных территорий показали свое истинное отношение к незаконным властям.

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