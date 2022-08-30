На Херсонщине гауляйтера Стремоусова "увековечили" на туалетной бумаге

Стремоусова разместили на туалетной бумаге / Фото Obozrevatel

В Херсонской области фото коллаборанта Кирилла Стремоусова разместили на туалетной бумаге. Так местные жители временно оккупированных территорий показали свое истинное отношение к незаконным властям.

Фотографии туалетной бумаги с фото гауляйтера Херсонщины 30 августа опубликовало издание Obozrevatel.

Отмечается, что "эксклюзивный" товар пока что продают только своим, чтобы случайно не попасть на сторонников Кремля.

"Херсонцы всячески демонстрируют свое отношение к оккупационным властям. За такое, конечно, могут забрать в подвалы министерства войны, поэтому это пока продается только своим. Душу отвести, как говорится. Но это только пока", – комментирует житель Херсона.

Как сообщал Главред, Стремоусов вероятно сбежал в Россию на фоне анонсированного контрнаступления Вооруженных сил Украины. Коллаборант опубликовал видеообращение, записанное якобы в его рабочем кабинете. Но, судя по кадрам, Стремоусов находится скорее всего в гостинице Marriott в Воронеже.

Отметим, недавно Стремоусов опозорился во время одного из мероприятий. Выступая перед присутствующими в Голой Пристани, он решил блеснуть интеллектом и произнес длинную тираду о предназначении коллаборантов на юге Украины.

Однако, не придумав ничего лучше, Стремоусов назвал себе подобных "промежностью" и принялся цитировать песню недвузначного содержания с сомнительным текстом.

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