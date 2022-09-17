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Арестович случайно назвал херсонского гауляйтера Спермоусовым после его слез в скорой

17 сентября 2022, 13:25

В Херсоне "расцвела бавовна" прямо в кабинете у Стремоусова.

Стремоусов, Арестович
Стремоусов прослезился из-за "прилета" по зданию администрации / коллаж фото Telegram/Алексей Арестович, скриншот

Советник Офиса президента Алексей Арестович случайно обозвал херсонского гауляйтера Кирилла Стремоусова, который чудом выжил после обстрела здания оккупационной администрации. Арестович назвал коллаборанта "Спермоусовым". Так он оговорился во время разговора с Марком Фейгиным.

"У них там беда. Прямо по Спермоусову... тьфу ты, Стремоусову угодили, по кабинету ... Он там рыдал в скорой и я его понимаю — трудно быть предателем", - сказал Арестович.

Он добавил, что Стремоусова очень удивила точность попадания, ведь снаряд попал прямо в его кабинет. Гауляйтера спасло лишь то, что на момент взрыва он не был в своем кабинете.

Стремоусов плачет
Стремоусов расплакался из-за прилета по его кабинету / скриншот

По словам Арестовича, во время обстрела удалось ликвидировать не менее 4 человек.

"Найти их довольно просто, вся разведка сводится к тому, чтобы обнаружить самое богатое место, желательно с банькой, бахнуть туда — и не промахнешься. Так и здесь - можно было найти более неприметный зал для совещаний, а не здание областной администрации", - добавил Арестович.

Напомним, "хлопок" произошла в пятницу, 16 сентября. Мощные взрывы прогремели в центре Херсона за зданием облгосадминистрации, в районе Апелляционного суда. Российские пропагандисты утверждали о "прилете" по меньшей мере пяти ракет. В момент удара оккупанты проводили совещание "глав" администраций и округов.

Наступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила и Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

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