Путин не смог захватить всю Украину и сменит цели войны – Пентагон

Войска России провалили план Путина по захвату Украины - Пентагон / Коллаж УНИАН

Президент страны-агрессора России Владимир Путин не смог достичь своей главной цели – оккупации Украины. Поэтому он будет вынужден сменить цели войны. Каким будет решение главы Кремля, пока непонятно. Об этом заявил руководитель разведки Министерства обороны США Скотт Берьер.

Как сообщает AP, провалы армии РФ и ограниченные ресурсы оккупантов в Украину четко продемонстрировали ситуацию – главные цели Путина реализовать не удастся.

"Сейчас совершенно ясно, что он (Путин) не сможет сделать то, что изначально намеревался сделать", - отметил Берьер.

По его словам, теперь Путин будет менять свою цель. Появится другое решение, от которого зависит длительность войны.

"Он подходит к моменту принятия решения. Каким будет это решение, мы не знаем. Но от этого во многом зависит, как долго продлится этот конфликт", - считает Берьер.

Путин не отказывается от захвата Украины – ЦРУ

Глава Центрального разведывательного управления Дэвид Коэн, напротив, полагает, что недооценивать Путина нельзя. Не факт, что он отказался от своей ключевой цели.

"Я не думаю, что у нас есть основания полагать, что он отошел от этого", - предположил Коэн.

В качестве аргументации своих слов он напомнил намеки Путина и российских официальных лиц о возможном применении ядерного оружия в случае вмешательства НАТО в войну Москвы против Киева.

"При этом мы не видели конкретных доказательств планирования использования оружия массового поражения", - подчеркнул Дэвид Коэн.

Война России против Украины

Силы обороны Украины проводят контрнаступательную военную операцию в Харьковской области. Освобождены сотни населенных пунктов, войска РФ отступили. Глава ОВА Олег Синегубов отметил, что российские силы бегут либо вглубь фронта, либо на российскую территорию.

Армия Украины освободила город Купянск, который был одной из стратегических точек логистики войск РФ в Харьковской области. Украинские военные успешно форсировали реку Оскол и выбили оттуда российских оккупантов.

В разведке Великобритании отметили, что теперь фронт проходит по реке Оскол у админграницы Харьковской и Луганской областей. ВСУ продолжают наступать, а у российских оккупационных войск может не хватить сил, чтобы удержать уже Сватово на Луганщине.

Смотрите видео ТСН - армия Украины продолжает контрнаступление

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