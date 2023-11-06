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РФ собирает ударный кулак и готовит штурм: Жданов назвал опасное направление

Алексей Тесля
6 ноября 2023, 01:30
Олег Жданов назвал главное преимущество российских оккупантов на фронте.
РФ собирает ударный кулак и готовит штурм: Жданов назвал опасное направление
Олег Жданов спрогнозировал развитие ситуации на фронте / колаж: Главред, фото: Главред, росЗМІ

Подразделения российских оккупационных войск при поддержке авиации не оставляют попыток окружения Авдеевки Донецкой области, рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Очень сильно работает авиация РФ… Они просто засыпают город бомбами, пытаясь его максимально стереть с лица земли", - пояснил он.

Военный эксперт говорит о том, что главное преимущество врага на Авдеевском направлении – это количество.

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"Преимущество в количестве как в живой силе, так и в технике и вооружении Их просто очень много", - отметил он.

Военный аналитик отмечает, что РФ готовит третью волну штурма Авдеевки, в свою очередь ВСУ наносят оккупантам дистанционные удары и поражают вражескую логистику.

"Враг проводит перегруппировку войск в районе Авдеевки. Войска прибывают и выходят в оперативные районы – готовятся к атакующим действиям", - предупредил он.

Эксперт не исключил, что главным направлением нового штурма РФ может стать Авдеевский коксохимический комбинат.

"Это наиболее укрепленное место и здесь у нас есть все шансы удержать завод и нанести максимальный урон противнику", - добавил Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ранее военный эксперт Роман Свитан заявил, что ВСУ нацелились на освобождение ключевого города. По мнению Романа Свитана, у ВСУ будет возможность форсирования Днепра.

Как сообщалось ранее, войска РФ охватил страх прорыва ВСУ, поскольку оккупанты понимают, что силы обороны Украины все ближе к Токмаку. В разведке Британии заявили, что на подступах к захваченному городу россияне строят дополнительные укрепления и усиливают их. Российские военные эвакуируют свои семьи.

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Авдеевка Олег Жданов война России и Украины
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