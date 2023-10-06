Войска РФ охватил страх прорыва ВСУ: Британия узнала о действиях врага у Токмака

В оккупационных войсках страны-агрессора Российской Федерации понимают, что силы обороны Украины все ближе продвигаются к захваченному городу Токмак.

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Оккупанты опасаются прорыва ВСУ к захваченному Токмаку - разведка Британии / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, DeepState

Оккупационные войска России строят и усиливают дополнительные укрепления на доступах к захваченному Токмаку Запорожской области. Вражеские военные вывозят оттуда свои семьи и опасаются прорыва ВСУ к городу. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

Как сообщает разведка Британии, ее аналитики при изучении ситуации процитировали мэра Мелитополя Ивана Федорова, который сказал, что российские оккупанты строят линию "обороны" в районе Орехова. В Новопрокоповке вражеские силы сооружают двухэтажные бункеры с тоннелями и траншеями.

Кроме того, российские военные вывозят из Токмака свои семьи.

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"Россияне в Токмаке строят дополнительные фортификации, траншеи укрепляют бетоном. Также российские офицеры начали эвакуировать из города свои семьи. Наблюдаются фортификации на южных подступах к Роботино", - отметили разведчики.

Аналитики считают, что россияне возводят бункеры, чтобы выстоять в условиях огневого поражения ВСУ, которое включает атаки беспилотниками. Бетонные укрепления они заготовили на случаи плохой погоды.

Такие меры свидетельствуют о том, что оккупанты опасаются прорыва сил обороны Украины к Токмаку.

"Эти укрепления и эвакуация, вероятно, отражают обеспокоенность России по поводу дальнейшего прорыва украинских войск", - подчеркнули в Минобороны Британии.

Ситуация в направлении Токмака

Силы обороны Украины продолжают свое наступление на юге и двигаются к сторону захваченных Токмака и Мелитополя. По мнению военно-политического обозревателя группы Информационное сопротивление Александра Коваленко, войска РФ в Токмаке ждет развилка. Им придется покинуть город в рамках "жеста доброй воли" или попасть в окружение ВСУ.

Разведка Эстонии раскрыла планы России по оккупированным Токмаку и Мелитополю. Как полагает командующий Центром военной разведки Антс Кивисельг, россияне укрепляются у Новопрокоповки и Вербового. Туда они отправляют "элитные войска" для подготовки к "обороне" Токмака и недопущения прорыва ВСУ к Мелитополю.

Освобождение Токмака и Мелитополя – вопрос времени, считает бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж. Согласно анализу эксперта, для этого украинским войскам на Мелитопольском направлении следует разрушить логистический путь в Токмак и взять город в полуокружение.

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