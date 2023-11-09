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Эксперт рассказал о "большой цели" Путина на Авдеевку: при чем здесь Китай

Юлия Закрепа
9 ноября 2023, 21:36
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ считает, что Авдеевка-это окно Путина на геополитическую арену
Эксперт рассказал о 'большой цели' Путина на Авдеевку: при чем здесь Китай
Чем Авдеевка важна для России / коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот: deepstatemap.live

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, что успешным окружением Авдеевки президент РФ Владимир Путин стремится продемонстрировать своим союзникам, прежде всего Китаю, способность российской армии к наступательным операциям.

"На самом деле Авдеевка - это окно Путина на геополитическую арену. Это то направление, на котором Путин в свое время рассчитывал провести успешную операцию, окружить Авдеевку и продемонстрировать для своих союзников, прежде всего для Си Цзиньпина, что он еще способен проводить организации атак, и армия РФ имеет наступательный потенциал", - заявил в эфире телеканала "Еспресо" Тимочко.

По словам эксперта, атака на Авдеевку не случайно совпала с тем, что Путин во время встречи с китайским лидером заявил о готовности к переговорам.

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"Он очень был уверен, что армия РФ проведет успешный удар на Авдеевку и сможет продемонстрировать момент окружения", - прокомментировал он.

Иван Тимочко отметил, что после неудачи российских войск Путин прилетел в Ростов-на-Дону, где расположен штаб оккупационной армии, с "приветом".

"Российские военные поняли, если они прекратят атаку или отступят на Авдеевском направлении, то это будет означать для них смерть в прямом смысле. Поэтому захватчики аккумулировали там все свои силы. На этот момент уже притащили возле трех общевойсковых армий, не считая дивизии десантников, морской пехоты, "Шторм Z", чего там только нет", - отметил он.

При этом Иван Тимочко уверен, что несмотря на такие усилия в ближайшей перспективе врагу не удастся занять Авдеевку.

Напомним, что Россия готовит еще более мощную атаку на Авдеевку. В основном используя пехоту, враг давит на Авдеевском направлении. Захватчики бьют круглосуточно по городу и позициям ВСУ.

Зеленский рассказал об окончании войны в Украине и впервые заговорил о потерях ВСУ. Президент подчеркнул, что РФ больше Украины как территориально, так и по количеству населения, но только за 8 ноября ВСУ ликвидировали 1080 российских солдат.

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