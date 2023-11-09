Блестящая работа ВСУ: под Авдеевкой уничтожили новейший вражеский ЗРК

Вооруженные силы Украины ликвидировали новейший зенитно-ракетный комплекс врага.

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Под Авдеевкой уничтожили новейший вражеский ЗРК / коллаж: Главред, фото: Flickr, командование ОС ВСУ

Защитники Украины, в частности - оперативно-стратегическая группировка войск "Таврия", уничтожила новейший вражеский зенитно-ракетный комплекс ЗРК С-300В4. Об этом сообщил командир ОСГВ Александр Тарнавский.

По словам командира, на Таврическом направлении враг совершил 23 авиаудара, 44 боевых столкновения и 888 артиллерийских обстрелов.

Также Тарнавский сообщил, что защитники и защитницы Украины стойко держат оборону на авдеевском направлении и отбивают наступателные действия в районах населенных пунктов Донецкой области, а именно - в районе Керамика, Авдеевки, Северного, Марьинки, Новомихайловки.

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Бои на Таврическом направлении

Помимо прочего, подразделения ракетных войск и артиллерии "Таврии" всего за сутки выполнили 1241 огневое задание и уничтожили:

2 танка

7 артсистем

3 средства ПВО, в частности - ЗРК С-300В4

26 БпЛА

3 автомобиля

К тому же, ликвидированы спецтехника, склад боеприпасов и другой важный объект. На Мелитопольском направлении продолжается ведение наступательной операции.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что нас ждут еще приятные новости по уничтожению российских оккупантов и их ресурсов на временно оккупированном полуострове Крым. По словам секретаря, Украина уже имеет успехи на этом направлении.

Также военный эксперт Владислав Селезнев оценил ситуацию на Авдеевском направлении и спрогнозировал, удастся ли Силам обороны Украины не допустить захвата города армией РФ и мнимых "побед" Кремля.

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