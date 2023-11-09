УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Блестящая работа ВСУ: под Авдеевкой уничтожили новейший вражеский ЗРК

Елизавета Бельмас
9 ноября 2023, 13:00
Вооруженные силы Украины ликвидировали новейший зенитно-ракетный комплекс врага.
Под Авдеевкой уничтожили новейший вражеский ЗРК
Под Авдеевкой уничтожили новейший вражеский ЗРК / коллаж: Главред, фото: Flickr, командование ОС ВСУ

Защитники Украины, в частности - оперативно-стратегическая группировка войск "Таврия", уничтожила новейший вражеский зенитно-ракетный комплекс ЗРК С-300В4. Об этом сообщил командир ОСГВ Александр Тарнавский.

По словам командира, на Таврическом направлении враг совершил 23 авиаудара, 44 боевых столкновения и 888 артиллерийских обстрелов.

Также Тарнавский сообщил, что защитники и защитницы Украины стойко держат оборону на авдеевском направлении и отбивают наступателные действия в районах населенных пунктов Донецкой области, а именно - в районе Керамика, Авдеевки, Северного, Марьинки, Новомихайловки.

видео дня

Бои на Таврическом направлении

Помимо прочего, подразделения ракетных войск и артиллерии "Таврии" всего за сутки выполнили 1241 огневое задание и уничтожили:

  • 2 танка
  • 7 артсистем
  • 3 средства ПВО, в частности - ЗРК С-300В4
  • 26 БпЛА
  • 3 автомобиля

К тому же, ликвидированы спецтехника, склад боеприпасов и другой важный объект. На Мелитопольском направлении продолжается ведение наступательной операции.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что нас ждут еще приятные новости по уничтожению российских оккупантов и их ресурсов на временно оккупированном полуострове Крым. По словам секретаря, Украина уже имеет успехи на этом направлении.

Также военный эксперт Владислав Селезнев оценил ситуацию на Авдеевском направлении и спрогнозировал, удастся ли Силам обороны Украины не допустить захвата города армией РФ и мнимых "побед" Кремля.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Авдеевка ЗРК
Реклама

Главное за день

Блестящая работа ВСУ: под Авдеевкой уничтожили новейший вражеский ЗРК

Блестящая работа ВСУ: под Авдеевкой уничтожили новейший вражеский ЗРК

13:00 Украина
Гибель помощника Залужного: офицеру, подарившему гранаты, объявили о подозрении

Гибель помощника Залужного: офицеру, подарившему гранаты, объявили о подозрении

12:34 Украина
Украина стоит перед "распростертыми объятиями" и вступит в ЕС после 2027 года - Горбач

Украина стоит перед "распростертыми объятиями" и вступит в ЕС после 2027 года - Горбач

12:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

13:28

Дочь Ани Лорак расплакалась в Стамбуле: что случилось

13:13

Евровидение-2024: кто попал в лонглист Национального отбораВидео

13:08

Девушка показала самый быстрый способ чистки серебра в домашних условияхВидео

13:00

Блестящая работа ВСУ: под Авдеевкой уничтожили новейший вражеский ЗРК

12:37

Во Львове мужчина на всю громкость включил песни Шатунова и пожалел об этом

Октисюк: Байден сможет переизбраться, если завершит войну в УкраинеОктисюк: Байден сможет переизбраться, если завершит войну в Украине
12:34

Гибель помощника Залужного: офицеру, подарившему гранаты, объявили о подозренииВидео

12:24

"Ты - безмозглая": "страшно" красивая "мисс ДНР" вызверилась на украинкуВидео

12:23

Легче, чем когда-либо: как украинцы могут оформить субсидию через "Дию"

12:11

Альтернативы нет: эксперт назвал главных кандидатов на пост 47-го президента США

Реклама
12:00

Украина стоит перед "распростертыми объятиями" и вступит в ЕС после 2027 года - ГорбачЭксклюзив

11:57

Шоумен выложил в Сеть переписку с Потапом и рассекретил его местонахождение

11:44

Итальянцы вас не поймут: почему нельзя ломать спагетти перед приготовлением

11:36

Более 5000 гривен ежемесячно: кому в Украине оказывают финансовую поддержку

11:33

"Он не должен сомневаться": майор признался, говорят ли Зеленскому правду о фронте

11:29

В Украине снова подскочили цены на газ: что произошло

11:27

Взрывы в оккупированном Скадовске: был "прилет" по базе оккупантов, много раненых

11:14

Настоящая Королевская Шуба на Новый год 2024: рецепт нового салатаВидео

11:13

Россияне бьются в истерике и угрозах: в Курской области атаковали завод дронами

11:02

Китайский гороскоп на завтра 10 ноября: Быку - неожиданная влюбленность, Собаке - развлечения с друзьями

10:54

Запад дает помощь так, чтобы Украина не проиграла войну, но и не победила Россию – Октисюк

Реклама
10:50

Панин рассказал, почему в 2014-м бегал с русским флагом и орал "Крым наш"

10:36

Назвал Зеленского "нацистом": кандидат-"республиканец" в президенты США влип в скандалВидео

10:24

Эксперт пояснил, почему победа Украины жизненно важна для Байдена

10:01

Что можно сделать из старой шубы: 4 роскошные идеи

10:00

"Мы - одно", "Гоголь - русский": актриса "Сватов" выдала новый пропагандистский бред

09:55

Удержат ли ВСУ Авдеевку: эксперт назвал ключевой фактор

09:51

Украинцам будут выплачивать по 16 тысяч грн: кто имеет право и на что

09:48

"Глянули, а в гробу – не он": под Житомиром родным на похороны привезли тело другого воина

09:11

Гороскоп на завтра 10 ноября 2023: Стрельцы озолотятся, Водолеи - не рискуйте

08:56

Зеленский честно ответил, обрадуется ли победе Трампа на выборах

08:52

"Серая зона" расширяется: что проиходит на левом берегу Днепрамнение

08:30

"Наглая РФ со своим неоимпериализмом угрожает не только Украине": США присадили Россию в ООН

08:15

Лунный день 10 ноября 2023: Месяц вещует приятный сюрприз и интересные новости

08:06

Штурмы будут продолжаться: эксперт объяснил, зачем Кремлю нужна Авдеевка

07:29

Полковник захватывал Мариуполь: ВСУ "задвухсотили" топ-офицера морской пехоты ЧФ РФ

06:55

Нужно найти воробья в лесу за 10 секунд: загадка для самых сообразительных

06:48

Данилов рассказал об огромных успехах ВСУ на Крымском направлении

06:25

Почему нельзя говорить "шкаф": какое единственное правильное слово стоит использовать

06:22

Какой сегодня праздник 9 ноября: кого нужно поздравить в этот день

06:18

Выборы сейчас - это удар по Украине уровня ядерногомнение

Реклама
05:30

Судостроительные заводы в Крыму стали уязвимыми: раскрыты цели Storm Shadow

05:00

Бережно распутает волосы: какая расческа лучшая для ежедневного использования

04:00

Это нужно делать ежемесячно: женщина рассказала, как очистить посудомойку от грязи

03:40

Выборы в марте 2024-го не пройдут без проблем: Кошель спрогнозировал реакцию Запада

02:30

Звездная украинская прыгунья поманила неприкрытыми спортивными бедрами

02:00

Почему слёзы солёные: неожиданный ответ просто убьет наповал

01:31

"Большая ошибка": эксперт рассказал о рисках электронного голосования во время войны

00:01

Война в Украине закончится в 2024 году - Данилов

08 ноября, среда
23:34

"Борьба внутри страны важнее боев на "нуле": Фарион влипла в новый скандал

23:13

Звезда "Назад в будущее" Майкл Джей Фокс готовится уйти из жизни

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять