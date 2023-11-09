Удержат ли ВСУ Авдеевку: эксперт назвал ключевой фактор

Путин пытается создать буфер безопасности рядом с оккупированным Донецком, поэтому армия РФ стремится захватить Авдеевку.

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Ситуация в районе Авдеевки зависит от наличия ресурсов у украинских военных / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, МО Украины, ua.depositphotos.com

Военный эксперт Владислав Селезнев оценил ситуацию на Авдеевском направлении и спрогнозировал, удастся ли Силам обороны Украины не допустить захвата города армией РФ.

По словам Селезнева, оккупантам нужны победы. Во-первых, если РФ сможет взять под контроль Авдеевку, это будет хорошим информационным поводом для кремлевского диктатора. Кроме того, Путин пытается создать буфер безопасности рядом с оккупированным Донецком.

"Мы помним действия украинской 36-й бригады два месяца назад, когда она атаковала враждебные позиции в районе Опросного и фактически взяла этот населенный пункт под контроль. А за Опытным начинаются поля, которые вплотную прилегают и в донецкий аэропорт, и в район Спартак – а это уже пригород Донецка. И это заставило понервничать российских гауляйтеров в Донецке. Соответственно, россияне пытаются оттеснить украинскую армию как можно дальше на запад", - сказал Селезнев в интервью Oboz.ua.

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Военный эксперт подчеркнул, что ситуация в районе Авдеевки будет предопределена одним очень важным фактором - наличием ресурсов у украинских военных.

"Очевидно, что, если у украинской армии будет достаточное количество артиллерийских орудий и боеприпасов к ним, все попытки противника атаковать, взять под контроль Авдеевский коксохим, продвигаться на запад в направлении Орловки будут умножаться на ноль", - объяснил он.

Если же Силам обороны Украины не будет хватать ресурсов, украинская армия будет вынуждена проводить маневренную оборону и, возможно, даже отходить западнее Авдеевки.

"Но поскольку информация о наличии ресурсов у украинских Сил обороны закрыта, я не готов прогнозировать, удастся ли удержать Авдеевку под контролем или нет", - сказал Селезнев.

Военный эксперт также добавил, что ключевой фактор в удержании Авдеевки в том, насколько эффективно и оперативно успеют сработать инженерно-саперные подразделения Украины.

"Ведь опыт сотворения оборонительных рубежей русской армии показал результативность и действенность этих мер. Поэтому на рубежах, где враг пытается сосредоточить свои усилия, необходимо создавать дополнительные инженерно-фортификационные сооружения, рыть окопы и блиндажи. Это важно. Это позволит нам с меньшими потерями сдерживать враждебное наступление. Очевидно, что враг не учитывает потери и готов в пределах "мясных штурмов" пробивать себе путь на запад", - сказал он.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Битва за Авдеевку - последние новости

Командование российской оккупационной армии будет продолжать бросать своих солдат на штурмы Авдеевки в Донецкой области до тех пор, пока город не будет полностью захвачен. Об этом заявил военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Россия будет пытаться захватить Авдеевку до конца этого года. И хотя этот город не имеет стратегического военного значения, он очен важен с пропагандистской точки зрения. Об этом заявил глава эстонской разведки, полковник Антс Кивисельг.

Город Авдеевка сейчас фактически находится в полуокружении с трех сторон. Российские оккупанты устраивают "игру на живца", чтобы обнаружить, где именно расположена украинская артиллерия. Об этом рассказал спикер 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Антон Коцуконь.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что российские войска, скорее всего, уже готовы к третьей волне штурма Авдеевки в Донецкой области, но погодные условия не дают им применять технику.

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