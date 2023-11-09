Штурмы будут продолжаться: эксперт объяснил, зачем Кремлю нужна Авдеевка

Авдеевское направление - единственное, где у противника есть больше всего шансов одержать хоть какую-то победу, сказал Иван Ступак.

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Взяв Авдеевку, Кремль сможет показать российскому обществу "победу" / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Командование российской оккупационной армии будет продолжать бросать своих солдат на штурмы Авдеевки в Донецкой области до тех пор, пока город не будет полностью захвачен. Об этом заявил военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

По его словам, Авдеевское направление - единственное, где у противника есть больше всего шансов одержать хоть какую-то победу. Сам город практически взят в клещи.

"Авдеевку будут пытаться брать снова и снова уже не первый месяц. Авдеевка — единственное место на всем фронте, где хоть что-то получается у российского командования. Город практически взят в клещи, пять-семь километров осталось до того, чтобы их захлопнуть", — сообщил военный аналитик в эфире телеканала Freeдом.

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Ступак добавил, что, взяв Авдеевку, Кремль сможет показать российскому обществу "победу" своих вооруженных сил на фоне президентской избирательной кампании, которая стартует в РФ через месяц.

"Она будет длиться до марта. Эта победа позволит на новогодние праздники, на рождественские праздники, пока люди сидят за столом, пьянствуют, едят "Оливье", день и ночь говорить по телевизору о том, какое большое достижение сделала армия РФ — взяла Авдеевку", — считает аналитик.

Кто такой Иван Ступак Иван Ступак – ассоциированный эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем, основатель и руководитель ООО "Агентство безопасности 1901" (г. Киев), консультант комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, пишет Украинский институт будущего.

Битва за Авдеевку - последние новости

Страна-агрессор Россия будет пытаться захватить Авдеевку до конца этого года. И хотя этот город не имеет стратегического военного значения, он очен важен с пропагандистской точки зрения. Об этом заявил глава эстонской разведки, полковник Антс Кивисельг.

Город Авдеевка сейчас фактически находится в полуокружении с трех сторон. Российские оккупанты устраивают "игру на живца", чтобы обнаружить, где именно расположена украинская артиллерия. Об этом рассказал спикер 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Антон Коцуконь.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что российские войска, скорее всего, уже готовы к третьей волне штурма Авдеевки в Донецкой области, но погодные условия не дают им применять технику.

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