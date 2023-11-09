Данилов рассказал об огромных успехах ВСУ на Крымском направлении

Секретарь СНБО считает, что нас ждут еще приятные новости по уничтожению российских оккупантов и их ресурсов на временно оккупированном полуострове.

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Алексей Данилов рассказал об успехах ВСУ на Крымском направлении / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о том, что у Украины есть "огромные успехи на Крымском направлении".

"Сейчас мы имеем огромные успехи на Крымском направлении. Мы постоянно обращаем внимание на то, что касается суши. Но то, что касается уничтожения Российской Федерации, уничтожения их активов на территории Крыма и уничтожения черноморского флота – это огромные достижения нашей страны", - сказал Данилов в эфире телемарафона, предает Укринформ.

Он напомнил, что никогда не было такого чтобы "страна, не имеющая Военно-морских сил на это время в том виде, в котором мы бы очень хотели иметь", уничтожила подводную лодку. Это первый в истории подобный случай.

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Также, по словам Данилова, уничтожение носителя ракет "Калибр" – это огромный успех Вооруженных сил Украины.

Секретарь СНБО добавил, что будут еще приятные новости по уничтожению оккупантов и ресурсов на Крымском направлении.

"Я думаю, что это не последние хорошие новости. Я бы очень хотел, чтобы война в 2024 году закончилась. Мы для этого будем делать все необходимое, но тут надо быть откровенными и сказать, что не все от нас зависит. Много, но не все. Очень многое зависит от партнеров", – резюмировал Данилов.

Удары ВСУ по оккупированному Крыму

Украина впервые в истории уничтожила ракетный корвет россиян "Аскольд", который даже не вышел с завода, отмечают эксперты Defense Express.

Представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил новые детали относительно удара по судостроительному заводу во временно оккупированной Керчи в субботу, 4 ноября. Во время атаки был поврежден российский ракетный корабль "Аскольд", который еще не был включен в состав флота.

Генерал-лейтенант Николай Олещук, командующий Воздушных сил ВСУ, подтвердил, что украинские военные атаковали один из самых современных кораблей российского Черноморского флота, который является носителем крылатых ракет "Калибр".

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