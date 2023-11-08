УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Уничтожение Украиной российского корабля "Аскольд" стало уникальным событием - СМИ

Яна Ставская
8 ноября 2023, 05:00
Ударом ВСУ уничтожена основная система вооружения этого корабля, отмечают аналитики.
Аскольд
Российский "Аскольд" получил серьезные повреждения / коллаж Главред, фото: https://t.me/Tsaplienko

Украина впервые в истории уничтожила ракетный корвет россиян "Аскольд", который даже не вышел с завода, отмечают эксперты Defense Express.

Аналитики, в частности, отмечают, что распространенные в сети фотографии последствий удара по кораблю подтверждают, что судно получило критические повреждения.

После этого корабль россиянам придется отстраивать "буквально с нуля".

видео дня

"И да - Украина стала заодно первой в истории, кто уничтожил ракетный корабль врага, который даже еще не вышел с завода и не был введен в строй своего флота, - отмечают эксперты.

Как пишет ресурс, попадания ракетами пришлись именно на центральную часть корпуса "Аскольд", где были размещены 8 вертикальных пусковых установок для запуска крылатых ракет "Калибр" и/или П-800 "Оникс".

То есть это удачное попадание уничтожило основную систему вооружения этого корабля, отмечают аналитики.

"Более того - судя по характеру внешних повреждений, скорее всего россиянам придется сдать в утиль большую часть (если не всю) бортовой аппаратуры для управления кораблем, размещенной на мостике. А учитывая то, что дизельные двигатели на корветах проекта "Каракурт" также размещены в отсеке по центру корпуса, вряд ли силовая установка этого корабля вообще сохранила свою функциональность", - поясняют аналитики.

С пораженными силовой установкой, бортовой аппаратурой управления и главной системой вооружения этот поврежденный корабль - просто набор металлолома, говорится в публикации.

Удары по российскому флоту

В субботу, 4 ноября, в оккупированной Керчи прогремели новые взрывы. Как отметил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, ВСУ нанесли ракетный удар по инфраструктуре судостроительного завода "Затока" в Керчи, где стоял один из самых современных кораблей российского Черноморского флота.

В результате удара пострадал малый ракетный корабль оккупантов РФ Аскольд проекта 22800 Каракурт. Олещук подтвердил поражение.

Как писал Главред, в ночь на 30 октября ВСУ ударили по месту дислокации ракетно-зенитного полка ПВО Минобороны РФ рядом с населенным пунктом Оленевка на западе Крыма. Ранения получили якобы 17 российских военнослужащих, а также было повреждено пять автомобилей, одна из машин уже не подлежит восстановлению.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Черное море Черноморский флот новости Крыма война России и Украины
Реклама

Главное за день

Уничтожение Украиной российского корабля "Аскольд" стало уникальным событием - СМИ

Уничтожение Украиной российского корабля "Аскольд" стало уникальным событием - СМИ

05:00 Украина
Украина может создать мощный "воздушный щит": в ВСУ раскрыли детали

Украина может создать мощный "воздушный щит": в ВСУ раскрыли детали

23:50 Украина
Количество потерь резко возросло: в ВСУ сообщили о последствиях штурма Авдеевки

Количество потерь резко возросло: в ВСУ сообщили о последствиях штурма Авдеевки

22:15 Украина
Все главные новости

Последние новости

05:00

Уничтожение Украиной российского корабля "Аскольд" стало уникальным событием - СМИ

04:35

Как быстро вырастить гранат из косточки: 100% способ получить цветущее дерево

03:30

Ваше авто будет чистым за считанные секунды: мужчина показал гениальный лайфхак

03:03

В постели с королевой эпатажа: Мадонна не смогла скрыть бюст под фатой

02:35

"Благоприятное время": эксперт объяснил, почему Зеленскому выгодны выборы-2024

Вероятность выборов в Украине в 2024 году высока, есть все признаки избирательной кампании - КошельВероятность выборов в Украине в 2024 году высока, есть все признаки избирательной кампании - Кошель
02:12

Как понять, что кошка беременна: 3 признака, которые нельзя игнорировать

01:40

В чем разница между маслинами и оливками: как производители могут обмануть покупателей

07 ноября, вторник
23:50

Украина может создать мощный "воздушный щит": в ВСУ раскрыли детали

23:38

Какие обогреватели работают без электричества: топ покупок для блэкаутов

Реклама
23:14

"Рыдаю взахлеб": в семье Леси Никитюк случилось горе

22:59

"Завтра исторический день для Украины": Зеленский раскрыл детали решения ЕС

22:58

"Выборы двойников, а не президента": в ГУР рассказали, как в России изменится власть

22:15

Количество потерь резко возросло: в ВСУ сообщили о последствиях штурма Авдеевки

22:07

Потап после вечеринки с россиянами в Дубае рассказал, что делает в Эмиратах

22:02

"Покусала Фарион": Слава Каминская отругала подписчиков, отстаивая личные границы

21:35

В Сенате США заблокировали законопроект о помощи Израилю без Украины - Reuters

21:32

"РФ прибегает к покушениям": в ГУР прокомментировали гибель помощника Залужного

21:26

Тощий Киркоров удивил своим внешним видом

21:15

Россия вывела "Калибры" в Черное море после длительной паузы

20:59

В ЦИК сделали заявление о полномочиях Зеленского и раскрыли о предстоящих выборах

Реклама
20:50

Взорвали гордость Черноморского флота: в ГУР раскрыли детали операции в Крыму

20:27

Сдать "внутренний фронт" - максимально тупой сценарий для Украинымнение

20:10

Верховная Рада на этой неделе уволит одного из министров: депутаты раскрыли детали

19:58

Забытый мамин лайфхак всего за 120 грн уничтожит черную "подошву" на носкахВидео

19:57

Драматические метаморфозы: внучка Софии Ротару осталась без длинных локонов

19:43

В США просят Конгресс выделить почти 12 млрд долларов на помощь Украине

19:20

Налетят дожди и ворвется сильный ветер: Украину накрывает серьезная непогода

19:10

Как трагедия с другом Залужного стала плодородным полем для россиянмнение

19:06

Зеленский передумал ехать в Израиль: стала известна причина - СМИ

18:50

Удары по Новороссийску: эксперт сообщил, о возможности поражения кораблей РФ

18:28

Нардеп от Порошенко опозорился "инсайдом" про Залужного: сеть "вскипела"

18:02

Чем опасно дежавю: магия ясновидения или проблемы с головой

17:58

"Они всё еще под завалами": стала известна цель удара HIMARS по центру Донецка

17:34

Блокирование вступления в ЕС: Киев ответил на скандальное заявление Будапешта

17:28

НААУ преступно игнорирует темное прошлое Алексея Шевчука и назначила его своим спикером актуально

17:27

Враг кардинально изменил тактику: офицер ВСУ предупредил о новой угрозе

17:25

Нужно за 15 секунд найти 3 спрятанных слова: осенняя загадка для умников

17:15

Польша блокирует движение грузовиков из Украины: в ГПСУ раскрыли важный нюанс

17:08

РФ готовится к атаке критической инфраструктуры: в ВСУ раскрыли возможный сценарий

17:01

Штраф 1000 евро: почему в Швейцарии нельзя смывать унитаз после 22:00

Реклама
16:40

Проснулся - и уже не помнишь: почему мы забываем сны после пробуждения

16:28

Самый любимый соус Mcdonald's из 2-х ингредиентов: шеф-повар раскрыл рецепт

16:20

Когда закончится война в Украине: военный ВСУ дал прогноз

16:07

Голый пупок и кудри: Alyosha показала дерзкий образ в стиле нулевых

16:05

В ОП назвали последствия замораживания войны с "серийным российским убийцей"

16:01

Навел "Искандер" на Харьков, погиб ребенок: СБУ задержала предателя

15:55

Теперь пить не страшно: фармацевт рассказала, как спастись от опьянения всего двумя простыми средствами

15:46

Россияне готовы к третьей волне штурма: что задумали оккупанты под Авдеевкой

15:40

Сэкономите тысячи: мужчина показал, как убрать царапины на автоВидео

15:27

Проблемы человека в теле: Alyona Alyona пожаловалась на проблемы со здоровьем

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять