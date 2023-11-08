Уничтожение Украиной российского корабля "Аскольд" стало уникальным событием - СМИ

Ударом ВСУ уничтожена основная система вооружения этого корабля, отмечают аналитики.

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Российский "Аскольд" получил серьезные повреждения / коллаж Главред, фото: https://t.me/Tsaplienko

Украина впервые в истории уничтожила ракетный корвет россиян "Аскольд", который даже не вышел с завода, отмечают эксперты Defense Express.

Аналитики, в частности, отмечают, что распространенные в сети фотографии последствий удара по кораблю подтверждают, что судно получило критические повреждения.

После этого корабль россиянам придется отстраивать "буквально с нуля".

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"И да - Украина стала заодно первой в истории, кто уничтожил ракетный корабль врага, который даже еще не вышел с завода и не был введен в строй своего флота, - отмечают эксперты.

Как пишет ресурс, попадания ракетами пришлись именно на центральную часть корпуса "Аскольд", где были размещены 8 вертикальных пусковых установок для запуска крылатых ракет "Калибр" и/или П-800 "Оникс".

То есть это удачное попадание уничтожило основную систему вооружения этого корабля, отмечают аналитики.

"Более того - судя по характеру внешних повреждений, скорее всего россиянам придется сдать в утиль большую часть (если не всю) бортовой аппаратуры для управления кораблем, размещенной на мостике. А учитывая то, что дизельные двигатели на корветах проекта "Каракурт" также размещены в отсеке по центру корпуса, вряд ли силовая установка этого корабля вообще сохранила свою функциональность", - поясняют аналитики.

С пораженными силовой установкой, бортовой аппаратурой управления и главной системой вооружения этот поврежденный корабль - просто набор металлолома, говорится в публикации.

Удары по российскому флоту

В субботу, 4 ноября, в оккупированной Керчи прогремели новые взрывы. Как отметил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, ВСУ нанесли ракетный удар по инфраструктуре судостроительного завода "Затока" в Керчи, где стоял один из самых современных кораблей российского Черноморского флота.

В результате удара пострадал малый ракетный корабль оккупантов РФ Аскольд проекта 22800 Каракурт. Олещук подтвердил поражение.

Как писал Главред, в ночь на 30 октября ВСУ ударили по месту дислокации ракетно-зенитного полка ПВО Минобороны РФ рядом с населенным пунктом Оленевка на западе Крыма. Ранения получили якобы 17 российских военнослужащих, а также было повреждено пять автомобилей, одна из машин уже не подлежит восстановлению.

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