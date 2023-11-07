Россия вывела 'Калибры' в Черное море после длительной паузы

Украинские военные оценивают угрозу применения Россией ракет по материковой Украине как "очень высокую".

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В Черном море один российский ракетоноситель / Коллаж Главреда. Фото: Минобороны РФ, УНИАН

Российские оккупанты после длительной паузы вывели в Черное море на боевое дежурство надводный ракетоноситель. Украинцев предупредили о возможном ракетном ударе со стороны россиян.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга, речь идет о малом ракетном корабле проекта "Буян-М", который может быть снаряжен 8 ракетами типа "Калибр".

"Уровень ракетной угрозы оцениваем как очень высокий", - подчеркнули военные. видео дня

Граждан просят без промедлений переходить в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.

"Предупреждены - значит вооружены. Не паникуем, а реагируем: оперативно и грамотно. Берегите себя так, как Силы обороны берегут Украину", - призвали в ВСУ.

Ситуация в Черном море

По состоянию на 31 октября ВМС не фиксировали российских ракетоносителей ни в одном из трех морей. Как отметил спикер морских сил Дмитрий Плетенчук, одна из причин такой низкой активности российского флота - приезд московского генералитета в оккупированный Крым.

Также появлялась информация, что в бухтах Севастополя уже более недели не было носителей крылатых ракет - все в Новороссийске или в море. Но враг продолжает выгружать "Калибры" и противокорабельные "Оникс", которыми терроризирует материковый юг Украины. После выгрузки они направляются к бухте "Сухарная", где непосредственно осуществляется снаряжение кораблей ракетами.

Как писал Главред, в ночь на 30 октября ВСУ ударили по месту дислокации ракетно-зенитного полка ПВО Минобороны РФ рядом с населенным пунктом Оленевка на западе Крыма. Ранения получили якобы 17 российских военнослужащих, а также было повреждено пять автомобилей, и одна из машин уже не подлежит восстановлению.

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