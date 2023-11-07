Удары по Новороссийску: эксперт сообщил, о возможности поражения кораблей РФ

Из-за ударов по кораблям Черноморского флота оккупанты приняли решение передислоцировать их в порт Новороссийска, ведь там они защищены от ракетных ударов.

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Эксперт сообщил, о возможности поражения кораблей РФ в Новороссийске / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

После нападения на базу Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе, находящейся под оккупацией, корабли были перераспределены в Новороссийск, поскольку этот порт является менее досяжным для атаки со стороны Сил обороны Украины. Об этом сказал заместитель начальника штаба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (2004-2020) Андрей Рыженко в эфире телемарафона.

"После того как больше года назад мы начали атаковать Севастополь - главную базу, то в Новороссийск были переведены все корабли и подводные лодки, которые являются носителями ракет "Калибр", – отметил он.

При этом, специалист отметил, что в Севастополе сейчас находится только один корабль "Циклон" из проекта "Каракурт", и он находится там в режиме дежурства. По словам Рыженко, все остальные корабли были переведены в Новороссийск.

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"Мы можем дотянуться туда, но ограниченными силами и средствами – морскими дронами. Ракеты туда наши не долетают. Именно поэтому оккупантами принято решение о передислокации кораблей", – пояснил Рыженко.

Специалист отметил, что в Новороссийске существует крупный логистический хаб, позволяющий российской стороне эффективно выполнять все необходимые задачи, включая загрузку ракет на корабли и обеспечение горючим.

"Логистика - это ключевой фактор. Для этого в Мариуполе как раз было предусмотрено создание дивизиона вспомогательных судов для обеспечения трех малых ракетных кораблей типа "Каракурт". Этот дивизион даже включал плавучий кран для загрузки ракет "Калибр", - подчеркнул Рыженко.

Удары по Черноморскому флоту

Напомним, как ранее сообщал Главред, Центр стратегических коммуникаций ВСУ подтвердил, что российский корабль "Аскольд" получил повреждения во время ракетного удара по Керчи.

Также, Россия временно остановила военные операции в Черном море после успешных атак, проведенных украинской армией на корабле Черноморского флота РФ.

В то же время, как указывает генерал-майор запаса Виктор Ягун, несмотря на вывод боевых кораблей Черноморского флота из оккупированного Крыма, они могут наносить удары по Украине из порта Новороссийска.

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