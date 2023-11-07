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Враг кардинально изменил тактику: офицер ВСУ предупредил о новой угрозе

Юрий Берендий
7 ноября 2023, 17:27
По словам прессофицера 3-й ОШБр Александра Бородина, противник начал чаще использовать дроны-камикадзе для круглосуточных штурмов в районе Бахмута.
Враг кардинально изменил тактику: офицер ВСУ предупредил о новой угрозе
Офицер ВСУ раскрыл детали новой тактики россиян / коллаж Главред, фото: скриншот с видео t.me/ssternenko, 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

На Бахмутском направлении фронта российские оккупанты начали экономить артиллерийские боеприпасы, но тем временем усилили использование другого вида вооружения. Об этом сообщил пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, сейчас отмечается интенсивное использование на фронте дронов-камикадзе, их количество у россиян впечатляет.

"Сейчас они пересмотрели подходы к поражению нашей контрбатарейной борьбы. В общем они ставят на дроны-камикадзе-это ощутимо. С одной стороны у них, наверное, нет уже возможности так бить по квадратам, как раньше, артиллерией имеется в виду. То есть из — за невозможности хорошей разведки они не знали, где точно находятся наши позиции, они просто забивали весь квадрат", - заявил Александр Бородин.

видео дня

Было отмечено, что российские Вооруженные силы обладают значительным количеством средств радиоэлектронной борьбы, которые также активно используются на фронте.

Производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), вероятно, противник повысил в рейтинге, и эта стратегическая инициатива имеет большое значение, поскольку БПЛА играют важную роль в этом конфликте.

"Технику они максимально начинают экономить. Здесь они максимально минимизируют ее участие. Это в отношении пехоты. А что касается дронов, то ощутимо, что поставлено на поток производство государства, то есть их достаточно много", — заявил Александр Бородин.

Наступление в районе Бахмута

Напомним, как ранее сообщал Главред, анализ ситуации на передовой, проведенный Институтом изучения войны (ISW), указывает на то, что Вооруженные силм Украины смогли продвинуться на южном фланге Бахмута.

В то же время, украинский военный Юрий Федоренко отметил, что российская армия меняет свою тактику на Бахмутском направлении из-за последовательных неудач.

Также, военнослужащий из 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк сообщил, что ситуация на фронте дошла до стратегического равновесия.

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война в Украине ВСУ Бахмут
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