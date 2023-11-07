Враг кардинально изменил тактику: офицер ВСУ предупредил о новой угрозе

На Бахмутском направлении фронта российские оккупанты начали экономить артиллерийские боеприпасы, но тем временем усилили использование другого вида вооружения. Об этом сообщил пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире телеканала "Эспрессо".
По его словам, сейчас отмечается интенсивное использование на фронте дронов-камикадзе, их количество у россиян впечатляет.
"Сейчас они пересмотрели подходы к поражению нашей контрбатарейной борьбы. В общем они ставят на дроны-камикадзе-это ощутимо. С одной стороны у них, наверное, нет уже возможности так бить по квадратам, как раньше, артиллерией имеется в виду. То есть из — за невозможности хорошей разведки они не знали, где точно находятся наши позиции, они просто забивали весь квадрат", - заявил Александр Бородин.видео дня
Было отмечено, что российские Вооруженные силы обладают значительным количеством средств радиоэлектронной борьбы, которые также активно используются на фронте.
Производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), вероятно, противник повысил в рейтинге, и эта стратегическая инициатива имеет большое значение, поскольку БПЛА играют важную роль в этом конфликте.
"Технику они максимально начинают экономить. Здесь они максимально минимизируют ее участие. Это в отношении пехоты. А что касается дронов, то ощутимо, что поставлено на поток производство государства, то есть их достаточно много", — заявил Александр Бородин.
Наступление в районе Бахмута
Напомним, как ранее сообщал Главред, анализ ситуации на передовой, проведенный Институтом изучения войны (ISW), указывает на то, что Вооруженные силм Украины смогли продвинуться на южном фланге Бахмута.
В то же время, украинский военный Юрий Федоренко отметил, что российская армия меняет свою тактику на Бахмутском направлении из-за последовательных неудач.
Также, военнослужащий из 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк сообщил, что ситуация на фронте дошла до стратегического равновесия.
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