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Когда закончится война в Украине: военный ВСУ дал прогноз

Алёна Воронина
7 ноября 2023, 16:20
Сроки войны затягиваются, за год боевые действия не закончатся, отмечает заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ.

Украинские военные, Евгений Карась
Военный ВСУ дал прогноз по окончанию войны в Украине/ коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ, УНИАН

Война в Украине, вероятнее всего, не закончится через год. Сроки завершения боевых действий затягиваются. Но наше государство точно одержит победу в войне.

Такой прогноз озвучил участник Революции достоинства, украинский общественный активист, лидер общественной организации С14, заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась в интервью TSN.UA. Он отметил, что прогнозы относительно сроков окончания войны – это своеобразные маркеры, но эти сроки могут меняться в зависимости от различных обстоятельств.

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"Вот сейчас, например, если до конца ноября не будет взят Токмак, то кто-то скажет, вот Евгений, а вы надеялись, что октябрь-ноябрь мы возьмем под огневой контроль сухопутный коридор с Крымом. И такие все, вот ожидания не сбылись. А я скажу, а я вот слушал об оценках разведки. И они сместились. И все такие, ну всё. А что всё? Для меня это ничего не меняет, и для меня эти прогнозы – просто какой-то маркер. Возьмем Токмак или нет, я спокойно к этому отношусь", – отметил Евгений Карась.

Он призвал украинцев не опускать руки и продолжать помогать армии.

"Мы должны делать..., ты работаешь в тылу, донатишь на ВСУ. Ты воюешь, улучшаешь свои навыки. Старайся менять эту систему, делай свою работу. Поэтому я совершенно спокойно это всё воспринимаю. Когда нам говорят, нет, надо говорить, что враг мощный, мы не заходим в Крым, у нас не то... Воюем, вкалываем – и тогда одержим победу", – подчеркнул военный ВСУ.

Он отметил, что неизвестно, где появится окно возможностей. Всегда может что-то измениться. Но всё равно нужно делать свою работу, и тогда система российских оккупантов будет расшатана.

Карась выразил уверенность, что Украина одержит победу в войне против страны-агрессора России. Однако пока неизвестно, когда именно это произойдет.

"Конечно, что сроки затягиваются. Я понимаю, что все хотели меня услышать, потому что ты такой на позитиве, то когда, через год всё кончится? Сейчас я понимаю, что через год не кончится. Ноябрь 2024 года, видимо не кончится, потому что всё сместилось", – подытожил военный ВСУ.

Кто такой Евгений Карась

Евгений Карась – украинский общественный деятель и активист, лидер общественной организации С14 (движение Общество будущего). Участвовал в войне на Востоке Украины. После начала полномасштабной фазы войны с РФ встал на защиту Украины от российских оккупантов в составе одного из подразделений, сообщает Википедия.

Война в Украине

Напомним, в Крыму в ночь на 7 ноября раздавались взрывы. Жители временно оккупированного полуострова пишут, что звуки взрывов были слышны в Саках и Сакском районе, Новофедоровке, Севастополе.

Аналитики ISW отметили, что в РФ нарастили производство ракет. У армии РФ в резерве имеется около 900 высокоточных оперативно-стратегических и стратегических ракет. Российские оккупанты смогли увеличить запасы высокоточных ракет быстрее, чем предполагалось.

Военный эксперт Роман Свитан назвал дату возможных ударов по Украине. С военной точки зрения нет необходимости в массированной атаке, но есть еще "путинская логика".

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