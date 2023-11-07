Удары не будут "примитивными": в РФ нарастили производство ракет - ISW

У армии РФ в резерве есть около 900 высокоточных оперативно-стратегических и стратегических ракет.

https://glavred.info/ukraine/udary-ne-budut-primitivnymi-v-rf-narastili-proizvodstvo-raket-isw-10514629.html Ссылка скопирована

Оккупанты нарастили производство ракет быстрее, чем ожидалось / Коллаж: Главред, фото: МО РФ

Российские оккупанты смогли увеличить запасы высокоточных ракет быстрее, чем предполагалось. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

В ISW напомнили, что 6 ноября представитель Главного управления военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что у армии РФ в резерве есть 870 высокоточных оперативно-стратегических и стратегических ракет.

Он добавил, что в октябре российские войска изготовили 115 высокоточных ракет большой дальности, в том числе:

видео дня

30 крылатых ракет "Искандер-М";

12 крылатых ракет "Искандер-К";

20 крылатых ракет "Калибр";

40 крылатых ракет Х-101;

9 крылатых ракеты Х-32;

4 баллистические ракеты "Кинжал".

28 августа Скибицкий заявлял, что у РФ в резерве 585 ракет большой дальности. То есть, за этот период российские силы увеличили свой ракетный резерв на 285 ракет.

В августе представитель ГУР также отмечал, что Скибицкий заявил, что российским оборонным предприятиям тяжело производить несколько десятков конкретных типов ракет в месяц из-за дефицита иностранных комплектующих. Поэтому увеличение российских резервов на 285 ракет с конца августа, а также изготовление 115 из них в октябре, указывает на то, что Россия увеличила внутреннее производство ракет быстрее, чем прогнозировалось.

Скибицкий также прокомментировал российское производство беспилотников 6 ноября, заявив, что Иран по-прежнему может отправлять в Россию небольшие партии Shahed. Кроме того, страна-агрессор начала наращивать отечественное производство беспилотников Shahed с компонентами из Ирана, в том числе на заводе в Алабуге, Татарстан.

Скибицкий добавил, что прогнозируемые российские ракетные и беспилотные удары по украинской энергетической инфраструктуре предстоящей зимой, скорее всего, не будут такими "примитивными", как серия ударов зимой 2022-2023 годов.

Ка сообщал Главред, в прошлом году показатели запасы ракет у РФ были почти такие же. Использовать полностью свои ракеты россияне тоже не могут - минимум 30% они должны оставить в запасах.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил важный нюанс: оккупанты действительно могли накопить до 900 ракет для ударов по Украине, но у них есть ограничение по пусковым установкам.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.