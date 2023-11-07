РФ накапливает ракеты: Свитан назвал дату возможных ударов по Украине

Российские оккупанты сделали паузу в массированных ракетных ударах по Украине - в последний раз такая атака была полтора месяца назад, 21 сентября. Военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан считает, что с военной точки зрения нет необходимости в массированной атаке. Вероятно, агрессор будет применять не более 20 ракет за один раз.
По его словам, за последние полтора года оккупанты использовали более двух тысяч ракет из трех тысяч. Сейчас у РФ есть проблема с неприкосновенным запасом, его восстанавливают.
"Кинжалов" у них не более сотни, ракет Х-23 осталось не больше 150, Х-101\555 — где-то 150, "Калибров" — 150. Ракет "Искандер", баллистических и крылатых — до 300. Это на грани неприкосновенного уровня, он у них не наполнен абсолютно. В России сейчас запущен режим накопления", - сказал Свитан в комментарии ТСН.
Эксперт считает, что РФ будет использовать ракеты для атак по территории Украины, но пока – в ограниченном количестве.
"Использовать по нашей территории они будут по мере необходимости. Возможно, в случае возникновения политической необходимости будет совершена какая-то атака", — сказал Свитан.
"С военной точки зрения ракеты будут использовать точечно – по 3 или по 5. Максимум – два десятка. С военной точки зрения нет необходимости в массированной атаке. Больших атак я не вижу", - добавил он.
Эксперт объяснил, что раньше оккупанты пытались устроить блэкаут, поэтому массированные атаки были.
"Не получилось, потеряли несколько тысяч ракет и достигли дна неприкосновенного запаса. Неприкосновенный запас – это количество ракет, необходимое для защиты всей территории России, поэтому повторять массированные атаки с военной точки зрения нет смысла. Если они сейчас используют свою тысячу ракет, то выйдут на ноль. Иными словами, исходя из военной логики, массированной атаки сейчас никто совершать не должен", - считает Свитан.
Пр этом стоит учитывать еще и "путинскую логику", в соответствии с которой хозяин Кремля может приказать осуществить атаки на какие-то даты, например, на Новый год.
"А это уже прогнозируется не военными, а психотерапевтами, они больше в этом разбираются", - сказал он.
Свитан считает: есть шансы, что в этом году отключения электроэнергии зимой не станут такими масштабными, как в прошлом.
Ракетные удары РФ по Украине
Украинцев неоднократно предупреждали, что зимой российские оккупанты усилят ракетные удары по Украине. В Главном управлении Минобороны рассказали, что сейчас у России в запасах есть приблизительно 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня, которые могут поражать объекты на расстоянии в более 350 километров.
Российские оккупанты могут одновременно запускать по Украине до 56 крылатых ракет типа "Калибр". Об этом заявила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
В Институте изучения войны заявили, что российские оккупанты смогли увеличить запасы высокоточных ракет быстрее, чем предполагалось.
Генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что страна-агрессор готовится к новым ракетным обстрелам Украины.
Другие новости:
- Украина зимой получит ракеты дальностью 300 км - СМИ
- РФ может бить ракетами из Новороссийска: генерал СБУ раскрыл тревожный сценарий
- Враг копит ракеты: у Зеленского назвали сроки и цели массированных ударов РФ