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РФ накапливает ракеты: Свитан назвал дату возможных ударов по Украине

Анна Ярославская
7 ноября 2023, 08:09
С военной точки зрения нет необходимости в массированной атаке, но есть еще "путинская логика".
Роман Свитан, ракетный удар
Роман Свитан спрогнозировал, будет ли РФ устраивать массированные ракетные удары по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, МО РФ, pixabay.com

Российские оккупанты сделали паузу в массированных ракетных ударах по Украине - в последний раз такая атака была полтора месяца назад, 21 сентября. Военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан считает, что с военной точки зрения нет необходимости в массированной атаке. Вероятно, агрессор будет применять не более 20 ракет за один раз.

По его словам, за последние полтора года оккупанты использовали более двух тысяч ракет из трех тысяч. Сейчас у РФ есть проблема с неприкосновенным запасом, его восстанавливают.

"Кинжалов" у них не более сотни, ракет Х-23 осталось не больше 150, Х-101\555 — где-то 150, "Калибров" — 150. Ракет "Искандер", баллистических и крылатых — до 300. Это на грани неприкосновенного уровня, он у них не наполнен абсолютно. В России сейчас запущен режим накопления", - сказал Свитан в комментарии ТСН.

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Эксперт считает, что РФ будет использовать ракеты для атак по территории Украины, но пока – в ограниченном количестве.

"Использовать по нашей территории они будут по мере необходимости. Возможно, в случае возникновения политической необходимости будет совершена какая-то атака", — сказал Свитан.

"С военной точки зрения ракеты будут использовать точечно – по 3 или по 5. Максимум – два десятка. С военной точки зрения нет необходимости в массированной атаке. Больших атак я не вижу", - добавил он.

Эксперт объяснил, что раньше оккупанты пытались устроить блэкаут, поэтому массированные атаки были.

"Не получилось, потеряли несколько тысяч ракет и достигли дна неприкосновенного запаса. Неприкосновенный запас – это количество ракет, необходимое для защиты всей территории России, поэтому повторять массированные атаки с военной точки зрения нет смысла. Если они сейчас используют свою тысячу ракет, то выйдут на ноль. Иными словами, исходя из военной логики, массированной атаки сейчас никто совершать не должен", - считает Свитан.

Пр этом стоит учитывать еще и "путинскую логику", в соответствии с которой хозяин Кремля может приказать осуществить атаки на какие-то даты, например, на Новый год.

"А это уже прогнозируется не военными, а психотерапевтами, они больше в этом разбираются", - сказал он.

Свитан считает: есть шансы, что в этом году отключения электроэнергии зимой не станут такими масштабными, как в прошлом.

Ракетные удары РФ по Украине

Украинцев неоднократно предупреждали, что зимой российские оккупанты усилят ракетные удары по Украине. В Главном управлении Минобороны рассказали, что сейчас у России в запасах есть приблизительно 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня, которые могут поражать объекты на расстоянии в более 350 километров.

Российские оккупанты могут одновременно запускать по Украине до 56 крылатых ракет типа "Калибр". Об этом заявила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

В Институте изучения войны заявили, что российские оккупанты смогли увеличить запасы высокоточных ракет быстрее, чем предполагалось.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что страна-агрессор готовится к новым ракетным обстрелам Украины.

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