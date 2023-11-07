Груз 200 для Костромы: ВСУ уничтожили комполка-артиллериста — полковника ВС РФ

Российский оккупант принимал участие в боевых действиях не только в Украине, но и в Абхазии и на Северном Кавказе.

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Уничтожен полковник РФ Алексей Коблов / Коллаж: Главред, Фото: Twitter/informatorlgua, T.me/ssternenko

Бойцы Вооруженных сил уничтожили в ходе боевых действий бывшего командира российского 1065 артиллерийского полка Алексея Коблова.

Ликвидированный оккупант командовал артиллерийским полком 98-й Воздушной десантной дивизии с 2011 по 2016 год и участвовал в нескольких войнах страны-агрессора, рассказал активист и волонтер Сергей Стерненко.

Ликвидирован российский полковник был еще 1 ноября, однако при каких обстоятельствах и на каком направлении — неизвестно. Его тело уже доставили в Россию и похоронили.

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Как рассказывают российские паблики, Коблов родился в 1972 году. Поступил в Коломенское высшее военное артиллерийское командное училище, учебу в котором закончил в 1993 года и связал свою жизнь с военным делом.

Отмечается, что российский оккупант принимал участие в боевых действиях не только в Украине, но и в Абхазии и на Северном Кавказе.

"Награжден орденами Мужества, "За боевые заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, медалью Суворова", — говорится в сообщении.

Ликвидирован оккупант Алексей Коблов / T.me/ssternenko

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили комбата РФ – орденоносного полковника из батальона "Терек". Уничтоженный оккупант Владимир Попов ("Кедр") был награжден орденами и медалями страны-агрессора.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили подполковника оккупантов – комбата морпехов РФ. Подполковник Александр Горин командовал 382-м отдельным батальоном морской пехоты.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.

Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.

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