Груз 200 для Костромы: ВСУ уничтожили комполка-артиллериста — полковника ВС РФ

Бойцы Вооруженных сил уничтожили в ходе боевых действий бывшего командира российского 1065 артиллерийского полка Алексея Коблова.
Ликвидированный оккупант командовал артиллерийским полком 98-й Воздушной десантной дивизии с 2011 по 2016 год и участвовал в нескольких войнах страны-агрессора, рассказал активист и волонтер Сергей Стерненко.
Ликвидирован российский полковник был еще 1 ноября, однако при каких обстоятельствах и на каком направлении — неизвестно. Его тело уже доставили в Россию и похоронили.
Как рассказывают российские паблики, Коблов родился в 1972 году. Поступил в Коломенское высшее военное артиллерийское командное училище, учебу в котором закончил в 1993 года и связал свою жизнь с военным делом.
Отмечается, что российский оккупант принимал участие в боевых действиях не только в Украине, но и в Абхазии и на Северном Кавказе.
"Награжден орденами Мужества, "За боевые заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, медалью Суворова", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили комбата РФ – орденоносного полковника из батальона "Терек". Уничтоженный оккупант Владимир Попов ("Кедр") был награжден орденами и медалями страны-агрессора.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили подполковника оккупантов – комбата морпехов РФ. Подполковник Александр Горин командовал 382-м отдельным батальоном морской пехоты.
Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.
Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.
Больше новостей:
- В РФ - учитель церковно-приходской школы, в Украине - "груз 200": ВСУ ликвидировали оккупанта Трифанова
- Груз 200 для Белгородской области: ВСУ уничтожили подполковника РФ - комбата оккупантов
- Физрук-оккупант из РФ добровольцем пошел на войну и вернулся домой "грузом 200"