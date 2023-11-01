РФ может бить ракетами из Новороссийска: генерал СБУ раскрыл тревожный сценарий

Оттягивание Россией флота в Новороссийск является положительным моментом, считает Виктор Ягун.

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Виктор Ягун спрогнозировал судьбу ЧФ / Коллаж: Главред: Фото: flot.com, Facebook

Несмотря на то, что оккупанты РФ выводят свои корабли из акватории Крыма, они могут наносить с их помощью удары по Украине даже из Новороссийска, заявил генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун.

"Но наши морские дроны доказали, что они достают и до Новороссийска, по крайней мере, в акватории уже были удары. Укрыться на данный момент Россия может разве что где-то в глубине Азовского моря, ближе к российской территории, хотя я сомневаюсь, что наши и туда не доберутся", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Эксперт пояснил, что стране-агрессору Черноморский флот нужен для того, чтобы стратегически влиять на ситуацию в тех или иных странах Африки и Азии.

"Ситуация меняется, и я не думаю, что России после её поражения позволят держать флот в том составе, в котором он есть. Возможно, России разрешат иметь корветы, но не более. Никаких крупных фрегатов, крейсеров, подводных лодок с ракетным вооружением точно не будет", - уверен он.

Бывший замглавы СБУ считает, что оттягивание Россией флота в Новороссийск является положительным моментом.

"Россияне понимают, что теперь им опасно находиться и в Севастополе. Но я очень сомневаюсь, что ЧФ РФ сохранится в том виде, в каком он есть сейчас", - добавил Ягун.

Смотрите видео - чат с Виктором Ягуном в Главреде:

Ранее сообщалось, что оба фрегата типа "Адмирал Григорович" Черноморского флота ушли из Новороссийска. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки порта Новороссийска от 15 октября, опубликованные OSINT-исследователем MT Anderson. Замечены 3 МРК проекта 21631 "Буян-М" и "Циклон". Также сообщается о двух подводных лодках проекта 636, трех - "Варшавянок".

Напомним, ранее сообщалось, что 12 октября ВСУ подтвердили подрыв корабля "Павел Державин" на морской мине.

Как известно, Россия в условиях угрозы со стороны ВСУ перебазирует свои корабли в Новороссийск.

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