Оба фрегата Черноморского флота ушли из Новороссийска - СМИ

Оба фрегата типа "Адмирал Григорович" Черноморского флота ушли из Новороссийска. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки порта Новороссийска от 15 октября, опубликованные OSINT-исследователем MT Anderson.
Замечены 3 МРК проекта 21631 "Буян-М" и "Циклон". Также сообщается о двух подводных лодках проекта 636, трех - "Варшавянок"
Также в порту остаются четыре БДК проекта 775, большой десантный корабль "Иван Грен", 3 патрульных корабля проекта 22160 типа "Василий Быков"; 1 патрульный корабль проекта 22160 находится в сухом доке.
Сообщество партизан "Крымский ветер", в свою очередь, отмечает изменение в порту по сравнению с 14 октября.
По данным аналитиков, отсутствуют два фрегата типа "Адмирал Григорович". В то же время прибыло 2 патрульных корабля проекта 22160 типа "Василий Быков" и 1 МРК проекта 22800 "Каракурт".
Удары по Черноморскому флоту
Сразу после громкого "выхода" России из "зерновой сделки" и, в связи с этим, шантажа Кремля "бить по гражданским судам" Украина начала новую серию атак на Черноморский флот возле Крыма и в Севастополе.
"Жирными целями" для ВСУ стали боевые корабли россиян, которые были привлечены к массированным ударам по материковой Украине. В частности, ракетоносители "Калибров". Однако под "раздачу" попали и патрульные суда, которые угрожали безопасности "зернового коридора". А 22 сентября ВСУ нанесли мощный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Предварительно, погибло более 30 офицеров оккупантов.
12 октября ВСУ подтвердили подрыв корабля "Павел Державин" на морской мине.
Россия в условиях угрозы со стороны ВСУ перебазирует свои корабли в Новороссийск.
Вас также могут заинтересовать новости:
- РФ пытается "взять" два села: в ВСУ рассказали о тяжелых боях под Бахмутом
- Три самолета Су-25 и сотни солдат: генерал ВСУ рассказал о новых потерях врага на Юге
- Олег Скрипка рассказал, будет ли воевать в рядах ВСУ