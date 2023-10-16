Оба фрегата Черноморского флота ушли из Новороссийска - СМИ

Россия начала перебрасывать военные корабли в Новороссийск после мощных ударов ВМСУ.

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Порт пополнился кораблями проекта 22160 типа / Коллаж Главреда. Фото: Википедия, MT Anderson

Оба фрегата типа "Адмирал Григорович" Черноморского флота ушли из Новороссийска. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки порта Новороссийска от 15 октября, опубликованные OSINT-исследователем MT Anderson.

Замечены 3 МРК проекта 21631 "Буян-М" и "Циклон". Также сообщается о двух подводных лодках проекта 636, трех - "Варшавянок"

Также в порту остаются четыре БДК проекта 775, большой десантный корабль "Иван Грен", 3 патрульных корабля проекта 22160 типа "Василий Быков"; 1 патрульный корабль проекта 22160 находится в сухом доке.

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Сообщество партизан "Крымский ветер", в свою очередь, отмечает изменение в порту по сравнению с 14 октября.

По данным аналитиков, отсутствуют два фрегата типа "Адмирал Григорович". В то же время прибыло 2 патрульных корабля проекта 22160 типа "Василий Быков" и 1 МРК проекта 22800 "Каракурт".

Удары по Черноморскому флоту

Сразу после громкого "выхода" России из "зерновой сделки" и, в связи с этим, шантажа Кремля "бить по гражданским судам" Украина начала новую серию атак на Черноморский флот возле Крыма и в Севастополе.

"Жирными целями" для ВСУ стали боевые корабли россиян, которые были привлечены к массированным ударам по материковой Украине. В частности, ракетоносители "Калибров". Однако под "раздачу" попали и патрульные суда, которые угрожали безопасности "зернового коридора". А 22 сентября ВСУ нанесли мощный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Предварительно, погибло более 30 офицеров оккупантов.

12 октября ВСУ подтвердили подрыв корабля "Павел Державин" на морской мине.

Россия в условиях угрозы со стороны ВСУ перебазирует свои корабли в Новороссийск.

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