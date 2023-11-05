Оккупанты взяли оперативную паузу в Черном море, РФ не знает, что делать – ВМС

Российские захватчики взяли оперативную паузу после успешных ударов украинских военных по кораблям Черноморского флота. В РФ думают, как изменить тактику.

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Оккупанты взяли оперативную паузу в Черном море, РФ не знает, что делать/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Facebook Плетенчук

Страна-агрессор Россия взяла оперативную паузу в Черном море, потому что после успешных ударов украинской армии по кораблям Черноморского флота РФ оккупанты не знают, что дальше делать.

Сейчас наблюдается затишье. Захватчики могли взять паузу для того, чтобы изменить свою тактику. Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире единственного телемарафона утром в воскресенье, 5 ноября.

"Ситуация стабильная. Похоже, враг реально не понимает, что дальше делать, и берет оперативную паузу, чтобы как-то изменить свою тактику", – сказал Плетенчук.

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Он напомнил, что ранее российские захватчики рассредоточили корабельный состав. По его словам, оккупанты могут решать, как использовать другие базы, ведь Севастополь больше не остается безопасной базой для россиян

"Поэтому сейчас такое затишье – в Черном море сейчас один корабль и один в Азовском, носителей вообще не наблюдаем. И даже в Средиземноморском море только две единицы, а обычно они всей группировкой находились", – отметил спикер Военно-морских сил ВСУ.

Удар украинских военных по кораблю РФ в Керчи

Днем в субботу, 4 ноября, в Керчи было слышно мощные взрывы. В сети сообщили, что в Керчи после взрывов возник пожар на территории судостроительного завода "Залив". Назначенный оккупантами "глава" Крыма Сергей Аксенов подтвердил взрывы в Керчи. По его словам, там якобы работала ПВО, а обломки ракет упали на судостроительный завод.

После этого в Воздушных силах намекнули, чем нанесли удар. По словам командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука, украинские пилоты использовали крылатые ракеты, чтобы атаковать инфраструктуру судостроительного завода "Залив" в оккупированной Керчи. Он также намекнул, что при атаке вероятно были использованы ракеты SCALP французского производства.

Утром в воскресенье, 5 ноября, в ВСУ подтвердили уничтожение новейшего корабля РФ в Керчи. Украинские пилоты нанесли удар по судостроительному заводу "Залив" в оккупированной Керчи. Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что украинские воины поразили один из самых современных кораблей Черноморского флота страны-агрессора России – носитель крылатых ракет "Калибр".

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