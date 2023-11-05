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Если Путин отберет часть Украины, то дальше "придет" за штатом США – Свитан

Алёна Воронина
5 ноября 2023, 11:06
Оккупанты обязательно вспомнят об Аляске и "придут" за ней, если им удастся отобрать часть украинских территорий, говорит военный эксперт.
Если Путин отберет часть Украины, то дальше 'придет' за штатом США – Свитан
Если Путин отберет часть Украины, то дальше "придет" за штатом США/ коллаж: Главред, фото: скрин

Если российский диктатор Владимир Путин получит оккупированные территории Украины, то дальше он "придет" за одним из штатов США – Аляской. Такое мнение высказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан, пишет "Обозреватель".

"И Рамасвами (кандидат на пост президента США – ред.) , и Маск – американцы, которые сильно болеют за Россию. Лучше бы они предложили передать России Аляску, "исконно русскую землю", на которую американцы уже утратили юридическое право управления. Им надо об этом подумать", – отметил Свитан.

Так эксперт прокомментировал последнее заявление Вивека Рамасвами о том, что якобы нужно отдать стране-агрессору России территории Украины, которые по состоянию на сегодня находятся под оккупацией, потому что "там русскоязычные регионы".

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Свитан подчеркнул, что если российские оккупанты получат даже часть Украины и с этим согласятся американцы, то дальше захватчики пойдут за Аляской.

"И украинцы будут за то, чтобы отдать россиянам Аляску. Почему нет? Если американцы за то, чтобы отдать часть Украины России, мы тоже будем за то, чтобы "восстановить историческую справедливость" и вернуть России Аляску под управление", – сказал военный эксперт.

Также Свитан отметил, что призыв Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного усилить мобилизацию может быть обоснован тем, чтобы страна-агрессор Россия не "заморозила" войну.

"Этого нельзя допускать, потому что любая остановка нашего движения позволит россиянам восстановить свои силы, средства и в дальнейшем продолжить движение. А потом они придут по Аляску. Поверьте, я знаю русских. Они обязательно вспомнят об Аляске", – подытожил военный эксперт.

Война в Украине

Напомним, в ВСУ подтвердили уничтожение новейшего корабля РФ в Керчи. Украинские пилоты нанесли удар по судостроительному заводу "Залив" в оккупированной Керчи. В результате удара был уничтожен один из новейших российских носителей "Калибров".

Раньше в ВСУ сказали, сколько ракет одновременно может запустить РФ по Украине. Нельзя недооценивать врага. Несмотря на то, что во время штормов оккупанты прячут свои ракетоносители в бухты, у них хватает коварства бить и оттуда, говорят в ВСУ.

Также ранее военный эксперт Роман Свитан отмечал, что ВСУ нацелились на освобождение ключевого города. Эксперт говорит о том, что у ВСУ будет возможность форсирования Днепра и продвижения по левому берегу в сторону оккупированного РФ Токмака Запорожской области на пересечение железной дороги.

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война в Украине Владимир Путин вторжение России Роман Свитан
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