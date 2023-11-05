На Запорожье от ракетного удара погиб один из самых лучших артиллеристов ВСУ

Дмитрий Милютин добровольцем участвовал в АТО, а после начала полномасштабного вторжения снова пошел на фронт воевать.

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На Запорожье от ракетного удара погиб один из лучших артиллеристов ВСУ Дмитрий Милютин/ коллаж: Главред, фото: Telegram Цаплиенко

В Запорожской области вследствие ракетного удара российских оккупантов по украинским военным погиб воин 128-й бригады Дмитрий "Таксист" Милютин, который был одним из лучших артиллеристов ВСУ.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram. Он отметил, что Милютин добровольцем участвовал в АТО, а когда началось полномасштабное вторжение, он снова встал на защиту родной страны с оружием в руках.

"В Запорожский области погиб от ракетного удара один из лучших и мотивированных артиллеристов страны Дмитрий "Таксист" Милютин. Дважды доброволец. АТО и полномасштабная война. Работал в Дебальцево во время обороны города. Встречались с ним там на позициях 128-й бригады", – написал Цаплиенко. видео дня

Он добавил, что трагедии можно было бы избежать, если бы выполнялся приказ о запрете "совкового" построения на фронте.

"Наверное, пораженный российский корабль в Керчи можно было бы считать "ответкой" за Дмитрия и других погибших от российской ракеты офицеров. Но мы их могли не потерять, если бы выполнялся приказ на запрет "совкового" построения на фронте", – отметил журналист.

Ракетный удар оккупантов по украинским военным на Запорожье

Напомним, в субботу, 4 ноября, на Запорожье РФ ударила по скоплению бойцов ВСУ, было много погибших и раненых. В Запорожской области оккупанты РФ нанесли удар по защитникам Украины, которые собрались на награждение в честь Дня артиллерии. Предварительно речь может идти о более 20 погибших.

В ВСУ подтвердили удар по военным 128 бригады. Оккупанты ударили ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, в результате чего погибли военнослужащие, также ранения различной степени тяжести получили и местные жители.

В Центре стратегических коммуникаций ВСУ отметили, что сейчас продолжается выяснение обстоятельств. Министр обороны Украины Рустем Умеров также отреагировал на трагедию. Он поручил провести проверку по факту трагедии.

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