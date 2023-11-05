Скандал в Киеве: копов обвинили в избиении бойца, геройски воевавшего на фронте

В Киеве полицейских обвинили в избиении военного ветерана, который получил тяжелое ранение на фронте.
Согласно опубликованным данным, инцидент произошел в Шевченковском районном отделе полиции, сообщает ТСН.
Сообщается, что военный Сергей в ходе штурмовых действий получил тяжелое ранение, но продолжал вести стрелковый бой на протяжении дня и удержал занятые позиции. После ранения он был направлен на ВЛК в Киев, где был задержан полицейскими за нарушение комендантского часа.
На кадрах видно, как сотрудник полиции толкнул военного так, что тот влетел в стену и упал. Правоохранитель выкрикивал: "У тебя есть проблема". Присутствовавшие в отделении никак не отреагировали на увиденное.
Что говорят в полиции
В столичной полиции рассказали, что оперативник Шевченковского управления полиции обратился к прохожему с просьбой проверить его документы и поинтересовался, почему он находится на улице во время комендантского часа. В этот момент к ним подошел выпивший мужчина в камуфляже, начал агрессивно себя вести и несколько раз толкнул оперативника.
После этого военный был доставлен в отдел для проверки его личности. Выяснилось, что он несет службу в одном из пограничных подразделений. Руководством полиции инициирована служебная проверка с целью предоставления правовой оценки действиям участников инцидента.
Смотрите видео - полицейских обвинили в избиении задержанного военного:
Ранее сообщалось о том, что в ТЦК на Буковине избили задержанного на глазах у полиции. Полицейские не вмешивались в противоправные действия, а только улыбались, наблюдая за избиением задержанного.
Напомним, ранее сообщалось, что Сеть шокировала история, когда сотрудники ТЦК пытались заставить мужчин "добровольно" пройти военно-врачебную комиссию, чтобы в дальнейшем их мобилизовать. Мужчины не соглашались на это, после чего их силой держали в помещении военкомата. Одного мужчину удерживали 10 дней, а другого - 7.
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