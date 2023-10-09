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В ТЦК на Буковине избили задержанного на глазах у полиции: началась проверка

Алексей Тесля
9 октября 2023, 15:48 обновлено 9 октября, 15:58
Полицейские не вмешивались в противоправные действия, а только улыбались, наблюдая за избиением задержанного.
ТЦК
В ТЦК Черновицкой области избили задержанного / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Скриншот

В Сети опубликовали видео, как в Территориальном центре комплектования Черновицкой области на глазах у полицейских избили задержанного.

Происшествие случилось еще в июле 2022 года, однако правоохранители приобщили видео к производству и проводят соответствующую проверку, рассказали в Черновицком областном ТЦК.

Отметим, что на обнародованном видео зафиксированы события от 30 июля 2022 года. Судя по данным камер наблюдения, событие происходило около 3:30 ночи.

При этом задержанного мужчину в наручниках завели в проходную ТЦК и избили возле пункта "Дежурный". Обратим внимание, что в помещении также находился мужчина в штатском, который головой ударил задержанного.

На видео также присутствуют люди в военной форме, вероятно работники ТЦК. Один из них также принимал участие в избиении задержанного.

Кроме того, рядом находились двое сотрудников полиции, которые наблюдали за происходящим. Полицейские не вмешивались в противоправные действия, а только улыбались, наблюдая за избиением задержанного.

В то же время после избиения дежурный протянул задержанному документы для подписи. Однако мужчина начал что-то пытаться объяснить, но в ответ его снова начали бить.

В конце видео избитый задержанный подписал документы, которые ему дали его мучители, после чего его вывели из помещения.

Подробности избиения мужчины в Черновицком областном ТЦК

Как уточняет Суспільне, в Черновцах неизвестный якобы вызвал полицию в комендантский час из-за якобы издевательств над животным. Когда вызов не подтвердился, мужчине, который жил по адресу вызова, сказали взять документы и проехать с патрульными — куда именно, не сообщили.

Анонимный источник утверждает, что патрульные привезли мужчину в Черновицкий городской центр комплектования. Там были трое работников центра и посторонние люди. В присутствии патрульных они, по словам источника, совершали физическое и психологическое насилие над мужчиной, чтобы он подписал повестку.

Смотрите видео - в ТЦК Черновицкой области избили задержанного:

Внимание! Кадры содержат сцены насилия и жестокости.

Что говорят в областном ТЦК

В Черновицком областном ТЦК подтвердили, что событие произошло 31 июля прошлого года. По их данным, правоохранители открыли уголовное производство.

"Относительно видео, которое распространяются в социальных сетях. Событие произошло 31.07.2022. По данному факту открыто уголовное производство, однако сообщений о нем в Черновицкий областной ТЦК и СП не поступало", - отметили в областном ТЦК.

Уточняется, что в связи с опубликованием видео и наличием уголовного производства сейчас проводится служебная проверка с целью установления обстоятельств происшествия.

"Руководство Черновицкого областного ТЦК и СП категорически осуждает любые проявления нарушения действующего законодательства Украины", - добавили в Черновицком областном военкомате.

Ранее в Сети опубликовали кадры с якобы избиением мобилизованных. Видео якобы избиения мобилизованных в Тернополе сейчас проверяют. Его достоверность еще не установлена.

Напомним, ранее сообщалось, что Сеть шокировала история, когда сотрудники ТЦК пытались заставить мужчин "добровольно" пройти военно-врачебную комиссию, чтобы в дальнейшем их мобилизовать. Мужчины не соглашались на это, после чего их силой держали в помещении военкомата. Одного мужчину удерживали 10 дней, а другого - 7.

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мобилизация военкоматы Буковина Черновицкая область
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