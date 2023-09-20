10 дней незаконно держали в военкомате: новые детали дела об избиении уклонистов

Во Львовской области сотрудники ТЦК избили минимум двух мужчин, которые пытались выехать в Польшу.

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Во Львовской области в военкомате избили мужчин / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Во Львовской области увеличилось количество пострадавших от издевательств сотрудников Самборского ТЦК и СП. Оказалось, что в здании военкомата незаконно удерживали и избивали минимум двух мужчин. Об этом заявили в Государственном бюро расследований.

Мужчины пытались незаконно пересечь границу и выехать в Польшу, во время чего их и задержали. Пограничники составили протокол о нарушении правил пересечения границы и доставили в военкомат, чтобы уклонистов поставили на военный учет.

Сотрудники ТЦК пытались заставить мужчин "добровольно" пройти военно-врачебную комиссию, чтобы в дальнейшем их мобилизовать. Мужчины не соглашались на это, после чего их силой держали в помещении военкомата. Одного мужчину удерживали 10 дней, а другого - 7.

видео дня

Во время того, как мужчины находились в военкомате, их избивали.

"19 сентября 2023 года под "присмотром" руководителя военный-водитель избил обоих граждан. Одного из потерпевших бил руками и ногами по телу и лицу, угрожая оружием. Соответствующее видео было распространено в сети Интернет в этот же день. Другой мужчина получил удар в голову", – уточнили в ГБР.

Напомним, ранее сообщалось, что военком из Закарпатья заставлял солдат строить себе имение. Как указывает пресс-служба ГБР, военком по меньшей мере с начала марта 2023 года "командировал" подчиненных на строительство дома. Государственное бюро расследований сообщило ему о подозрении.

Также сообщалось, что в Одесской области в воинской части офицер избил военнослужащего. К следователям поступила информация, что после драки в воинской части в больницу госпитализирован военнослужащий с серьезными ушибами головы. Сотрудники Государственного бюро расследований провели следственные действия, изъяли видеозаписи инцидента, опросили свидетелей, а также поговорили с пострадавшим в больнице.

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