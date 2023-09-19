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"Тварь, закопаю": сотрудник ТЦК на Львовщине до крови избил мужчину - все подробности

Ангелина Подвысоцкая
19 сентября 2023, 18:17 обновлено 19 сентября, 18:40
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Мужчина в военной форме руками и ногами бил гражданского, кричал и угрожал пистолетом.
избиение во Львовской области
Во Львовской области сотрудник ТЦК избил мужчину / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Во Львовской области работник ТЦК избил мужчину и угрожал ему пистолетом. Он кричал на военнообязанного и угрожал "закопать". Скандальное видео уже разлетелось в Сети.

Инцидент произошел в Самборе 19 сентября. Мужчина в форме руками и ногами бил гражданского.

"Ты не человек, [непристойно]. В багажник, поехали, тварь, закопаю ... И полиция, которая приедет, не будет искать", - кричал мужчина в форме.

видео дня

После избиения пострадавший весь в крови записал видео и рассказал, что сам он из Харькова, 1980 года рождения.

"Освобождайте, убивают. Меня удерживают здесь шестые сутки. Неизвестно, отпустят ли меня. Помогите, пожалуйста", - утверждал он.

Смотрите скандальное видео с избиением мужчины в ТЦК:

избиение мужчины в ТЦК
Во Львовской области сотрудник ТЦК избил мужчину / фото: скриншот

За что избили мужчину

Источники среди военных в комментарии ТСН.ua оправдываются, что гражданский мужчина военнообязанный и он незаконно пытался бежать за границу.

"Это видео вырвано из контекста. Тот, кто записал это видео, пытается выставить себя жертвой. Можем предварительно сказать, что речь идет об уклоняющихся, которые пытались сбежать из Украины, нарушая правила пересечения государственной границы. Относительно того, что на видео фигурирует предмет, похожий на пистолет – среди работников ТЦК сейчас стало меньше тыловых работников, есть много военных, которым больно видеть, как некоторые пытаются сбежать за границу", - говорится в сообщении.

Что говорят в ТЦК

Во Львовском областном ТЦК и СП отреагировали на скандальное избиение мужчины. Они заверили, что уже начали служебное расследование и отстранили военнослужащих от работы.

"В сети Интернет распространяется видео с инцидентом между военнослужащими и гражданским лицом. На видео видна часть происшествия, так что именно произошло в этой ситуации и что предшествовало действиям военнослужащих, выясняется", - говорится в сообщении.

Реакция правоохранителей

В Офисе генпрокурора отметили, что правоохранители уже начали проверку. Там подтвердили, что все события, которые зафиксированы на видео, происходят именно в помещении Львовского областного ТЦК и СП.

Государственное бюро расследований открыло уголовное дело по статье "Нарушение уставных правил, взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия".

Напомним, ранее сообщалось, что военком из Закарпатья заставлял солдат строить себе имение. Как указывает пресс-служба ГБР, военком по меньшей мере с начала марта 2023 года "командировал" подчиненных на строительство дома. Государственное бюро расследований сообщило ему о подозрении.

Также сообщалось, что в Одесской области в воинской части офицер избил военнослужащего. К следователям поступила информация, что после драки в воинской части в больницу госпитализирован военнослужащий с серьезными ушибами головы. Сотрудники Государственного бюро расследований провели следственные действия, изъяли видеозаписи инцидента, опросили свидетелей, а также поговорили с пострадавшим в больнице.

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