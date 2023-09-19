РФ ударила по Константиновке из С-300: Украина разогнала пропагандистские сомнения

Западные СМИ опубликовали материал, в котором усомнились о причастности РФ к обстрелу рынка в Константиновке.

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РФ ударила ракетами С-300 по Константиновке / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция Украины, mil.ru

Российские оккупанты безжалостно ударили по рынку в Константиновке Донецкой области, где было очень много людей. Россияне ударили ракетами С-300. Об этом заявили в Службе безопасности Украины, сообщает Украинская правда.

О том, что 6 сентября оккупанты ударили из комплекса С-300, свидетельствуют идентифицированные обломки ракеты, которые изъяли на месте трагедии.

"СБУ расследует очередное военное преступление РФ, которое касается обстрела россиянами рынка в Константиновке 6 сентября этого года. Расследование осуществляется по 438 статье Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)", - сообщает СБУ.

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Версия о "несчастном случае"

Недавно издание The New York Times заявило, что этот удар по рынку якобы был "трагическим несчастным случаем", а ракета "случайно там упала". Издание в своем расследовании принимает во внимание показания свидетелей, спутниковые снимки и фрагменты ракет.

"Доказательства, собранные и проанализированные The New York Times, включая фрагменты ракет, спутниковые снимки, свидетельства очевидцев и посты в социальных сетях, убедительно свидетельствуют о том, что катастрофический удар был результатом попадания ракеты украинской системы ПВО, выпущенной из установки "Бук". Атака, похоже, была трагической случайностью", - говорится в сообщении.

Издание не исключает, что ракета могла якобы сбиться с курса. По их данным, "сбой" произошел на фоне перестрелок. Также отмечается, что ракета якобы вылетела со стороны подконтрольной Украине, а не со стороны оккупантов. Журналисты приняли во внимание видео с камер наблюдения, где на крышах припаркованных машин было видно отражение ракеты.

"Другие доказательства говорят, что за несколько минут до удара украинские военные запустили две ракеты класса "земля-воздух" в сторону российской линии фронта из города Дружковка, что в 10 милях к северо-западу от Константиновки ... Анализ спутниковых снимков "до и после" показывает, что в день удара вокруг окопов (украинских - Главред) появились новые выгоревшие следы, которые, возможно, указывают на то, что эта площадка использовалась для запуска ракет", − пишет NYT.

По данным источников УП, Воздушные силы Украины в тот день не применяли "Буки".

Кто написал статью

Источники в Силах безопасности и обороны сообщают, что автор опубликованной статьи неоднократно продвигал российские нарративы. Об этом сообщает Liga.net.

"Автор этой статьи Томас Гиббонс-Нефф (Thomas Gibbons-Neff) неоднократно замечен на продвижении русских нарративов. Он систематически готовит антиукраинские материалы в The New York Times, где пытается дискредитировать Украину и нашу армию", – говорится в сообщении.

Автор материала утверждает, что украинские военные якобы использовали кассетные боеприпасы рядом с фермой, чем "подвергли украинское гражданское население чрезвычайному риску". Гиббонса-Неффа уже дважды лишали пресс-карты ВСУ за нарушение правил работы в районах боевых действий.

Реакция Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал сомнения иностранных изданий относительно причастности РФ к ударам по Константиновке. Подобное лишь вызывает рост "конспирологических теорий" и требует дополнительную оценку со стороны следственных органов.

"Общество точно получит ответ на вопрос, что именно произошло в Константиновке. Как и в тысячах других случаев российских ударов по нашей стране в рамках неспровоцированной войны. При этом, напомню, правоохранительные органы по умолчанию проводят основательное и детальное расследование каждого инцидента в рамках фиксации и документации российских военных преступлений. В частности, изучаются обстоятельства удара по Константиновке. В любом случае юридическая истина будет установлена", - пишет Подоляк.

Он акцентировал на том, что именно РФ начала вторжение в Украину, поэтому исключительно РФ несет ответственность за войну.

"Именно Россия регулярно наносит массированные ракетные, бомбовые и дроновые удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению. Украина же ведет исключительно оборонительные действия, защищает себя и свои территории", - написал Подоляк.

Удар по Константиновке

Известно о том, что РФ атаковала ракетой рынок в Константиновке. Там было очень много людей. Оккупанты ударили ракетами С-300. В результате обстрела погибли 17 человек.

В МВД рассказали подробности кровавого обстрела Константиновки и сообщили, что некоторые тела были разорваны. В результате этого погибли 17 человек, еще 33 - ранены.

Самому младшему погибшему было 18 лет. Самой старшей жертве исполнилось 83 года. Из-за того, что тела были изуродованы, их разорвало, назначены экспертизы ДНК. Практически все жертвы были местными жителями.

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