"Тела разорвало": в МВД рассказали подробности кровавого обстрела Константиновки

В результате обстрела Константиновки погибли 17 человек, еще 33 - ранены.

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Российские оккупанты обстреляли Константиновку / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

Российские оккупанты безжалостно обстреляли Константиновку в Донецкой области. В результате этого погибли 17 человек, еще 33 - ранены. Об этом в эфире телемарафона заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Самому младшему погибшему было 18 лет. Самой старшей жертве исполнилось 83 года. Из-за того, что тела были изуродованы, их разорвало, назначены экспертизы ДНК. Практически все жертвы были местными жителями.

"О ребенке информация пока не подтверждается. Работают ДНК-лаборатории, мы уже отобрали соответствующие профили ДНК у тел погибших и теперь отбираем соответствующие профили ДНК у родственников. Среди погибших самая старшая женщина — 40-го года рождения и есть мужчина 2005-го года рождения, это самый молодой погибший. Это те тела, которые идентифицированы на данный момент", — сказал он. видео дня

Сообщается, что оккупанты также повредили два пятиэтажных дома. Пострадали 122 квартиры, 28 торговых павильонов. 8 торговых павильонов уничтожены.

Ракетные удары

Напомним, рано утром 6 сентября в Киеве прогремели взрывы. Перед этим в столице и по всей Украине объявили воздушную тревогу. Силы обороны юга сообщили о пусках крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Позже стало известно о том, что РФ атаковала ракетой рынок в Константиновке. Там было очень много людей. Оккупанты ударили ракетами С-300. В результате обстрела погибли по меньшей мере 16 человек.

В ночь на понедельник, 4 сентября, состоялась массовая атака дронов на Одесскую область. Оккупанты в течение 3,5 часов атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области. В нескольких населенных пунктах были повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий. Также из-за попадания обломков, в результате сбития, возникло несколько возгораний на территории гражданских объектов. Погибших и пострадавших нет.

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