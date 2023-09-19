УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путину выгодно, чтобы все ждали его скорой смерти – Эйдман

Алёна Воронина
19 сентября 2023, 13:07 обновлено 19 сентября, 13:09
32
Главе Кремля еще лучше от того, что все говорят о его возможной смертельной болезни, ведь так он может избежать покушения на свою жизнь, говорит социолог.
Владимир Путин, Игорь Эйдман
Путину выгодно, чтобы все ждали его скорой смерти, говорит Эйдман/ коллаж: Главред, фото: скрин, Facebook Эйдман

У российского диктатора Владимира Путина вряд ли есть какая-то смертельная болезнь. Но распространение слухов о том, что глава Кремля может скоро умереть, выгодны ему самому. Таким образом Путин надеется избежать покушения на его жизнь.

Если все поверят, что диктатор страны-агрессора России может скоро умереть, то это усыпит бдительность противников Путина и на Западе, и в РФ. Такое мнение высказал социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман во время чата на Главреде.

"Ни в одну смертельную болезнь Путина я не верю. Более того, я считаю, что люди, распространяющие сказки о болезни Путина, выполняют задачи российских спецслужб. Это нужно для того, чтобы усыпить бдительность, прежде всего, Запада, возможных инсургентов внутри России или в эмиграции, чтобы они не пытались организовать теракт против Путина и убить его. Ведь зачем убивать человека, который и так умрет?" – отметил социолог.

Поскольку все видят Путина как патологического труса, который очень боится теракта и боится хоть куда-то ездить, то возникает впечатление, что его не надо убивать, ведь он и так сам умрет, говорит Эйдман.

"Поэтому думаю, что это целенаправленный вброс. К счастью, на Западе уже давно никто не верит в эту сказку о смертельной болезни. В свое время слухи ходили, и западные СМИ их перепечатывали. Но об этом говорят одни и те же люди регулярно, а, как говорят в Одессе, шутка, которая повторена дважды, перестает быть смешной. Вот и западные СМИ уже это редко перепечатывают. Поэтому эти усилия напрасны", – отметил социолог.

Смотрите видеоверсию чата с Игорем Эйдманом:

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Могут ли в РФ свергнуть Путина

Ранее военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал, как закончится власть Путина. Он отметил, что, вероятно, Путин самый защищенный лидер страны в мире. Он как спецслужбист абсолютно четко разбирается в протоколах безопасности.

Бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун назвал единственный способ сменить власть в РФ. В России нет лидеров, и это самая большая проблема этой страны. Поэтому в РФ на данном этапе невозможен бунт, отметил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский жестко прошелся по российскому диктатору. Зеленский сравнил российского диктатора Владимира Путина со смертельной болезнью – раком.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Владимир Путин вторжение России Игорь Эйдман Путин болен
Реклама

Главное за день

Путину выгодно, чтобы все ждали его скорой смерти – Эйдман

Путину выгодно, чтобы все ждали его скорой смерти – Эйдман

13:07 Мир
ВСУ поразили российский корабль "Сергей Котов": у Буданова раскрыли детали

ВСУ поразили российский корабль "Сергей Котов": у Буданова раскрыли детали

11:53 Украина
Накроет "коллапс полярного вихря": синоптики предупредили о мощной непогоде

Накроет "коллапс полярного вихря": синоптики предупредили о мощной непогоде

10:14 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

13:19

Favbet Foundation передал ВСУ Mitsubishi L200

13:14

Китайский гороскоп на завтра 20 сентября 2023: Драконам - счастье, Змеям - конфликт

13:07

Путину выгодно, чтобы все ждали его скорой смерти – ЭйдманВидео

13:00

"Хочу отношения с компромиссами": Барских рассказал, свободно ли его сердце

12:51

Танки Abrams скоро будут на поле боя в Украине: Остин сделал заявление на новом Рамштайне

В российской верхушке произошёл раскол, Путина ждёт второй мятеж – ЭйдманВ российской верхушке произошёл раскол, Путина ждёт второй мятеж – Эйдман
12:39

Невероятная опасность: почему нельзя выбрасывать батарейки в бытовой мусор

12:32

"До марта 2024 путинский режим падёт": Эйдман назвал условие смены власти в РФ

12:21

Яблоко от яблони: у мамы запроданки Повалий психическое заболевание

11:53

ВСУ поразили российский корабль "Сергей Котов": у Буданова раскрыли детали

Реклама
11:47

Покрова 2023 по новому календарю: когда отмечать и что нужно сделать в этот день

11:35

"Его тело сдалось, а он стонал и плакал": Фьюри наехал на Усика из-за боя с Дюбуа

11:01

Китайский гороскоп на октябрь 2023: Тиграм – проблемы, Крысам - любовь

10:49

"В клубе на хуторе ‒ и то лучше поют": Седокова в Москве опозорилась фальшивым пением

10:19

"Президент не сказал, что это сделает": у Байдена ответили, дадут ли Украине ATACAMS

10:18

Для процеживания творога и не только: чем заменить марлю

10:14

Накроет "коллапс полярного вихря": синоптики предупредили о мощной непогоде

10:12

"Безусловная любовь": Лидия Подкопаева показала свою младшую дочкуВидео

09:48

"Смена тактики": военный эксперт раскрыл, какую еще инфраструктуру может атаковать РФ

09:46

Какие продукты нужно купить на случай долгих отключений света: советы экспертов

09:36

Пожар тушат до сих пор, есть жертва: все подробности удара РФ по ЛьвовщинеФотоВидео

Реклама
09:31

"Только ты не умирай": в РФ начали молиться за тяжелобольного Николаева

09:29

Гороскоп на завтра 20 сентября 2023: Близнецам - брак, Водолеям - возвращение человека из прошлого

09:13

Байден хочет, чтобы Зеленский лично отчитался ему о ситуации на фронте

09:00

Как убрать запах сырости в ванной: не будет ни плесени, ни вони

09:00

Осенью будет переломный момент, который решит судьбу войны - астролог ВакулинаЭксклюзив

08:59

Ночью РФ атаковала Кривой Рог: гремели взрывы, загорелось многоэтажное здание

08:28

Почему ВСУ не надо брать пока Токмак?мнение

08:25

Смерть ослабит одну из группировок в Кремле: Данилов заявил, что Кадырова могли отравить

08:20

Оккупанты пытались атаковать ВСУ в районе Андреевки, но получили "по зубам"

08:10

Удивит даже ленивых: рецепт пышных оладий из кабачка от Владимира Ярославского

07:28

"Украина знает, кто руководит": Данилов заявил, что в России назревает мятеж

06:40

РФ атаковала Львов, прогремел взрыв, есть пострадавший: что известно

06:22

Что значит для нас возможная смерть Кадыровамнение

05:30

Как убрать плесень со стен навсегда: давно проверенные и самые рабочие способы

04:30

Какой сегодня праздник 19 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

04:00

"Украине надо две вещи, чтобы переломить войну": Черник раскрыл подробности

03:30

Завязывайте шнурки на обуви правильно: топ стильных способов

02:50

Возможны 2 сценария дальнейшего развития войны: Маломуж назвал риски для Украины

02:05

Роскошная Алина Байкова снялась топлес для известного глянца

01:34

Жданов пояснил, почему США должны добиться скорейшего разоружения РФ

Реклама
18 сентября, понедельник
23:55

Головокружительная головоломка: только гений найдет число 81 за 6 секунд

23:31

Переосмысленная классика: Елена Зеленская восхитила публику стильным аутфитом

23:08

Боеприпасы, ракеты, танки: ФРГ передаст Украине мощную помощь на 400 млн евро

23:01

Зеленский прибыл в Нью-Йорк: подтвердил встречу с Байденом и Конгрессом

22:47

"Стыдно за мою страну": российская актриса пламенно обратилась к россиянам

22:35

Черный лебедь Кадыровамнение

22:00

Украинская певица рассказала про встречу с Пугачевой в Юрмале: "Держала за руку"

21:53

Хватит угощать гостей одним и тем же: этот рецепт закуски удивит всех

21:49

Украина ответила Грузии на обвинения в подготовке переворота "с участием ГУР"

21:40

Россияне пошли в атаку на освобожденные Клещиевку и Андреевку: чем все закончилось

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять