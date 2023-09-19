Путину выгодно, чтобы все ждали его скорой смерти – Эйдман

У российского диктатора Владимира Путина вряд ли есть какая-то смертельная болезнь. Но распространение слухов о том, что глава Кремля может скоро умереть, выгодны ему самому. Таким образом Путин надеется избежать покушения на его жизнь.
Если все поверят, что диктатор страны-агрессора России может скоро умереть, то это усыпит бдительность противников Путина и на Западе, и в РФ. Такое мнение высказал социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман во время чата на Главреде.
"Ни в одну смертельную болезнь Путина я не верю. Более того, я считаю, что люди, распространяющие сказки о болезни Путина, выполняют задачи российских спецслужб. Это нужно для того, чтобы усыпить бдительность, прежде всего, Запада, возможных инсургентов внутри России или в эмиграции, чтобы они не пытались организовать теракт против Путина и убить его. Ведь зачем убивать человека, который и так умрет?" – отметил социолог.
Поскольку все видят Путина как патологического труса, который очень боится теракта и боится хоть куда-то ездить, то возникает впечатление, что его не надо убивать, ведь он и так сам умрет, говорит Эйдман.
"Поэтому думаю, что это целенаправленный вброс. К счастью, на Западе уже давно никто не верит в эту сказку о смертельной болезни. В свое время слухи ходили, и западные СМИ их перепечатывали. Но об этом говорят одни и те же люди регулярно, а, как говорят в Одессе, шутка, которая повторена дважды, перестает быть смешной. Вот и западные СМИ уже это редко перепечатывают. Поэтому эти усилия напрасны", – отметил социолог.
Смотрите видеоверсию чата с Игорем Эйдманом:
Кто такой Игорь Эйдман
Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.
С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.
С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).
В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".
В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".
Могут ли в РФ свергнуть Путина
Ранее военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал, как закончится власть Путина. Он отметил, что, вероятно, Путин самый защищенный лидер страны в мире. Он как спецслужбист абсолютно четко разбирается в протоколах безопасности.
Бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун назвал единственный способ сменить власть в РФ. В России нет лидеров, и это самая большая проблема этой страны. Поэтому в РФ на данном этапе невозможен бунт, отметил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский жестко прошелся по российскому диктатору. Зеленский сравнил российского диктатора Владимира Путина со смертельной болезнью – раком.
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