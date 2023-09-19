"До марта 2024 путинский режим падёт": Эйдман назвал условие смены власти в РФ

Все ждали мощного украинского наступления весной-летом 2023 года, которое могло бы привести к падению путинского режима, и шансы на это были.

https://glavred.info/world/do-marta-2024-putinskiy-rezhim-padet-eydman-nazval-uslovie-smeny-vlasti-v-rf-10501873.html Ссылка скопирована

Игорь Эйдман оценил, устоит ли режим Путина / Коллаж: Главред, фото: facebook/Игорь Эйдман, скриншот

Социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман выразил надежду, что выборы в России в 2024 году не состоятся, поскольку режим нынешнего кремлевского диктатора Владимира Путина падет. По его словам, новых серьёзных поражений на фронте Кремль не переживёт, и для побед у ВСУ еще есть время.

"Интрига состоит не в том, что будет на выборах, а в том, состоятся ли они в том виде, в котором мы ожидаем. У меня сохраняется надежда, что до марта будущего года путинский режим падёт", - сказал Эйдман во время чата на Главреде.

По его словам, все ждали мощного украинского наступления весной-летом 2023 года, которое могло бы привести к падению путинского режима, и шансы на это были.

"И сейчас ситуация и оценки не столь радужные. Тем не менее, украинское наступление идёт, пусть и медленно, и мы надеемся, что оно разовьётся, время ещё есть. Никаких новых серьёзных поражений на фронте путинский режим не переживёт. Это очевидно, потому что ресурс его прочности исчерпан", - считает публицист.

Эйдман добавил: мятеж "вагнеровцев" показал, что в российской элите произошёл раскол.

"Мы видели проявление этого раскола, которое едва не привело к крушению системы во время путча Пригожина. Тогда режим едва не пал. Такие события могут повториться, более того, уверен, что они повторятся. Но для них нужен внешний толчок, и таким толчком могло бы стать мощное поражение российских войск на фронте. После него путинские клевреты будут грызться друг с другом, перекладывать друг на друга вину и сваливать поражение на своих собратьев по банде. Население РФ тоже будет деморализовано. А все путинские обещания о скорой победе будут дезавуированы. В такой ситуации вполне вероятен заговор против Путина, поскольку недовольство зреет, все ждут, когда этот ужас закончится", - сказал он.

Смотрите интервью Игоря Эйдмана Главреду:

Как сообщал Главред, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что второго похода на Москву по примеру мятежа "вагнеровцев" не будет. При этом в России назревает мятеж, который приведет к фрагментации РФ. По словам Данилова, Украина знает, кто руководит мятежом и как это происходит.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что полного развала России, скорее всего, не будет, но некоторые регионы РФ все же могут отделиться. Кроме того, в стране-агрессоре может начаться гражданская война.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.