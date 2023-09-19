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Автоматический запуск Кинжалов: в ВСУ назвали опасность нового самолета РФ

Алексей Тесля
19 сентября 2023, 16:38 обновлено 19 сентября, 16:47
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Юрий Игнат прокомментировал появление у РФ "усовершенствованного" истребителя МиГ-31И.
Кинжал, российские ракеты
РФ хвастается новыми носителями ракеты Кинжал / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал заявления страны оккупанта РФ о разработке "усовершенствованного" истребителя МиГ-31И для запуска ракет "Кинжал".

При этом он напомнил о том, что в последнее время в Украине не было тревог из-за взлета истребителя МиГ-31К. Такое заявление представитель ВСУ сделал в эфире информационного телевизионного марафона.

"Самолет для любой ракеты - это платформа. Конечно, и от самолета многое зависит, но ракету программируют на земле. А самолет ее поднимает и запускает. Стоит больше говорить о наличии самих ракет Кинжалов, сколько они могут себе позволить", - сказал Игнат.

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Что известно о самолете МиГ-31И

Как утверждают российские пропагандисты, главное отличие МиГ-31И от МиГ-31К - автоматический режим пуска ракет. Так, на МиГ-31К пилоты должны вручную вводить необходимую информацию в бортовую аппаратуру для пуска "Кинжала".

Отмечается, что на МиГ-31И бортовая аппаратура якобы позволяет произвести пуск "Кинжала" по заданным параметрам "в автоматическом режиме без участия пилота".

Ранее эксперт объяснил, почему "Кинжалы" на Су-34 являются российским "вбросом". Заявления российского командования о якобы модернизации истребителей-бомбардировщиков Су-34 под носители гиперзвуковых ракет "Кинжал" является частью кремлевской пропаганды, убежден эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Кто такой Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ сбили десятки "неуловимых" ракет РФ. Противник владеет информацией об объектах инфраструктуры и военных объектах ВСУ, предупредил Юрий Игнат.

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МиГ-31 война России и Украины Юрий Игнат ракета Кинжал
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