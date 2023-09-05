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Эксперт объяснил, почему "Кинжалы" на Су-34 являются российским "вбросом"

Яна Ставская
5 сентября 2023, 05:40
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У Су-34 просто не хватает технических характеристик, чтобы нести эти тяжелые ракеты.
Эксперт объяснил, почему 'Кинжалы' на Су-34 являются российским 'вбросом'
Пропагандисты в своих выдумках с "Кинжалами" не учли несколько нюансов / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Заявления российского командования о якобы модернизации истребителей-бомбардировщиков Су-34 под носители гиперзвуковых ракет "Кинжал" является частью кремлевской пропаганды, убежден эксперт Defense Express Иван Киричевский.

В эфире "Эспрессо" он отметил несколько важных факторов, не позволяющих перемещать такой тип ракет на обычные Су-34.

"Эмпирически таки подтверждается, что для ее запуска очень важно разогнать самолет-ракетоноситель до этой скорости - несколько тысяч км в час. Такую скорость может развивать только МиГ-31К. причем специально переоборудованный, чтобы разгоняться и не иметь ничего лишнего", - сказал Киричевский.

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Во-вторых, добавил он, это вес "Кинжалов", который не учли в своих выдумках пропагандисты.

"Ракета "Кинжал" весит 4,2 т. Здесь сравниваем: скорость Су-34 всего 1900 км, грузоподъемность заявлена в 8 т, но при условии полной заправки этот показатель падает всего до 4 т. Соответственно, Су-34 на носителя "Кинжала" уже не подходит", - подчеркнул эксперт.

Более того, пояснил Киричевский, для адаптации любого самолета под "Кинжал" нужно сделать специальный пилон, чего россиянам не удалось сделать даже на платформе самолетов Ту-22М3.

Сам Миг31К может взять только одну такую ракету, хотя заявлена его грузоподъемность на 9 т.

Киричевский сделал выводы, что оккупанты по меньшей мере преувеличивали, когда утверждали, что им удалось "подвесить" "Кинжал" на Су-34.

Россия переоборудует Су-34 - что известно

Накануне пропагандисты "ТАСС" со ссылкой на анонимные "источники" заявили об "успешном" применении "Кинжалов" с помощью Су-34 по Украине.

Утверждалось, что гиперзвуковые ракеты удалось "пересадить" на истребители. Никаких других подробностей пропагандисты не предоставляли. Реальных этому подтверждений нет.

Известно, что носителем "Кинжалов", которыми РФ время от времени атакует Украину, является МиГ-31К.

Х-47 "Кинжал" - характеристики

Это российская аэробалистическая ракета, разработанная для ядерного применения. Ракета, вероятно, создана на основе "Искандер-М".

Часто называют гиперзвуковой ракетной системой, что не совсем корректно, поскольку, несмотря на то, что почти все баллистические ракеты достигают гиперзвуковой скорости на определенных этапах полета, указанная система не является ни гиперзвуковым глайдером, ни крылатой гиперзвуковой ракетой.

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